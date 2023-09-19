На итальянском острове застряли более 1500 мигрантов, которых в Европе никто не хочет, — СМИ

Долгое время на итальянском острове Лампедуза разворачивается драматическая ситуация с мигрантами, которые добираются туда на лодках через Средиземное море. Однако другие страны ЕС не готовы забрать к себе хотя бы часть этих людей, но якобы не отказываются от помощи итальянским властям сдерживать нелегальную миграцию.

Related video

С весны этого года самый южный итальянский остров Лампедуза стал основными "воротами в Европу" для людей, которые пытаются попасть в ЕС из Африки — из-за близости острова к берегам Туниса. Об этом сообщает итальянское информагентство ANSA.

В последнее время на Лампедузу ежесуточно прибывают тысячи мигрантов. Из-за обострения ситуации остров посетили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Италии Джорджи Мелони. Лидер Италии заявила, что в этом миграционном кризисе "на карту поставлено будущее Европы", а глава ЕК объявила о десятишаговом плане урегулирования миграционного кризиса, который предусматривает дальнейшее развертывание сети центров содержания для репатриантов, обеспечение в них комфортных и безопасных условий.

Однако Мелони назвала этот план "странным", поскольку он полностью меняет парадигму нынешней миграционной политики Италии и других европейских стран. Она отметила, что на следующем Европейском совете в октябре Италия "попросит другие страны-члены принять необходимые и последовательные решения, особенно по блокированию незаконных выездов из Северной Африки".

Как подчеркивает агентство, премьер резко выступает против части итальянских и европейских политических сил, которые по идеологическим или политическим соображениям делают все, чтобы разрушить проводимую работу. Речь идет о представителе ЕС по внешней политике, социалисте Жозепе Борреле, который критикует соглашение между ЕС и Тунисом и утверждает, что "ни одна из североафриканских стран не является безопасным государством, с которым можно достичь соглашения о прекращении выезда или репатриации нелегальных иммигрантов".

"По сути, воля европейских "левых" заключается в том, чтобы сделать массовую нелегальную иммиграцию неизбежной. Поэтому безостановочно необходимо не только проводить необходимые проверки, но и начинать репатриацию тех, кто не имеет права на международную защиту", — подчеркнула Мелони, обращая особое внимание на подозрительные случаи и организацию дифференцированных каналов для женщин и детей в возрасте до 14 лет, которым со стороны Италии будет гарантирована защита.

Открещивается от африканских мигрантов и министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. На вопрос о том, не планирует ли Франция забрать из Италии часть мигрантов из последней волны, он ответил отрицательно.

"Нет, Франция не планирует этого делать. Франция хочет помочь Италии контролировать границы, чтобы предотвращать прибытие новых людей. Было бы ошибкой считать, что мигранты, которые только прибывают в Европу, должны сразу распределяться между странами", — отреагировал Дарманен, добавив, что Франция играет не последнюю роль в приеме искателей убежища.

Не принял предложение Урсулы дер Ляйен и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он объявил в видео на X (Twitter), что правительство примет "специальную резолюцию, в которой мы выразим наше противодействие нелегальной иммиграции", а очередной миграционный план ЕС назвал катастрофическим для Европы.

"Европейские бюрократы не заботятся о безопасности граждан нашего континента, а следовательно и о безопасности польских семей, женщин и детей", — продолжил Моравецкий.

При этом глава правительства Польши отметил, что именно Дональд Туск вместе с Ангелой Меркель и Манфредом Вебером несут полную ответственность за трагическую и безответственную миграционную политику в Европе.

"Дональд Туск и PO хотели их впустить. Они сделали это один раз — и они бы сделали это снова. Мы НИКОГО не пустим! Польские женщины и дети будут в БЕЗОПАСНОСТИ! Вот что поставлено на карту на этих выборах", — заверил премьер.

Между тем Министерству обороны Италии дано поручение обустроить в кратчайшие сроки центры для принятия репатриантов — казармы, заброшенные военные территории и т.п. В последнем бюджете страны на следующие три года выделено 42,5 миллиона евро именно на расширение этой сети. Как отметил министр внутренних дел Маттео Пьянтедози, "цифры резко возросли".

Важно

Миграционный кризис может отвлечь внимание от вторжения войск РФ в Украину, — премьер Польши

В то же время на Лампедузе продолжается высадка: сейчас там находятся 1544 мигранта. Утром 19 сентября полиция уже сопроводила 450 человек небольшими группами в торговый порт Лампедузы, где их посадят на паром Galaxy и отправят в Порто-Эмпедокле, коммуну на другом итальянском острове — Сицилии.

Напомним, Фокус писал, что возле острова Лампедуза в августе затонули две лодки с мигрантами, 30 человек пропали.