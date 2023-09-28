Противодействие нелегальной миграции: ФРГ вводит контроль на границах с Польшей и Чехией, — DW

Кроме выборочных проверок личных документов, немецкая полиция будет осуществлять так называемые "гибкие целенаправленные проверки" на границах с этими странами.

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Министерство внутренних дел Германии 27 сентября объявило о немедленном внедрении дополнительного контроля на границах с Польшей и Чехией, которые являются одними из основных путей нелегального ввоза в страну людей. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы должны остановить жестокий бизнес контрабандистов, которые рискуют человеческими жизнями ради максимальной прибыли", — подчеркнула глава ведомства Нэнси Фезер.

При этом она заметила, что важно до минимума снизить проблемы, которые могут возникнуть после нововведений, для тех людей, которые живут и работают по разные стороны границы, а также для разрешенных грузовых перевозок.

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Ранее соответствующие службы трех стран — Германии, Польши и Чехии — планировали рассмотреть возможность совместного стационарного пограничного контроля, однако немецкий министр все же признала, что пока это не ко времени и воздержалась от установления долгосрочного контроля на границах.

Как сообщает DW, каждый четвертый нелегальный мигрант из третьих стран попадает в Германию благодаря контрабандистам. По данным Министерства внутренних дел ФРГ, к концу августа доля таких мигрантов превысила 20,3 тысячи человек, большинство из которых прибыли из Сирии, Афганистана, Турции и Ирака.

Напомним, Фокус писал, что на итальянском острове Лампедуза недавно сложилась драматическая ситуация с мигрантами-нелегалами.

Ранее Фокус приводил слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который отметил, что миграционный кризис может отвлечь внимание от вторжения России в Украину.