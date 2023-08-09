Миграция — не всегда зло. Почему Украине пора учиться жить по правилам нормального мира

Related video

Много сейчас разных дискуссий на тему "шо будет после победы". Одна из них о судьбе наших беженцев. Вернутся ли они. Это хорошо, что такая дискуссия есть. Плохо, что она идет как-то немного по-дебильному, извиняюсь. Не с того конца. Одни пишут, народ рассобачился там на венских кофе и круассанах и уже никогда никогда. Только если президента поменять и судей. Другие, что надо зарплату дать "как в Европе", а лучше, еще большую. И тогда они подумают. Некоторые вообще за то, чтобы никого больше не выпускать. Пусть здесь сидят.

Что хотел сказать по этому поводу. Миграция — не всегда зло. Представим сегодня ситуацию, что те наши люди, которые выехали за границу, слоняются по улицам без работы и денег. Более того, во всем мире трудовая миграция — это абсолютно нормальный процесс. А в Евросоюзе она вообще рассматривается как основное достояние. Поэтому сегодня за рубежом работают почти 15 проц. румын, 12 проц. литовцев, 11 проц. португальцев и латвийцев и тд. Мы любим равняться с Польшей. За рубежом работает 2.5 млн. поляков. Это по "новым" странам. А что по "старым". В Германии работает 600 тыс. итальянцев, в Испании 300 тыс британцев, в Австрии 200 тыс немцев и тд.

Как побудить людей ехать в Украину? Создавать здесь рабочие места Фото: Getty

Главная проблема — не президент (потому что она у нас была при всех президентах), не правосудие, не ментальность, и не черствые круассаны на остановке 62-го автобуса. А в том, что у нас уже до войны не хватало 3 млн. рабочих мест. И соответственно, 3 млн. выехало из страны на заработки. А сейчас не хватает наверное миллионов 5-6. Может и больше. И реально говорить о возвращении людей, и предлагать это возвращение, можно будет только после того, и по мере того, как для них будут создаваться рабочие места. И это главный вопрос. На который нет ответа. Потому что можно ездить по конференциям "восстановления" и радостно декларировать с трибун о 900 млрд. частных инвестиций и триллион ВВП через 10 лет после войны. Только где и кем все это будет производиться, и кто все это будет покупать. Об этом надо думать. А не о том, как "загнать" людей назад.

Источник

Важно