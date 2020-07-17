Самый независимый. Как Ющенко доводил до слез депутатов и чиновников в Нацбанке

Сейчас, в связи с перипетиями вокруг смены руководства НБУ, все снова заговорили о том, каким должен быть грамотный глава НБУ. Добавлю и я свое мнение в эту разноголосицу.

Я знал практически всех глав Нацбанка, начиная с 1992 года. Должен заметить, что самым независимым из них, по моему мнению, был Виктор Ющенко. У него что-то выпросить или заставить его что-то сделать, было нереально. Я думаю, и на государственном уровне тоже. Для этого его надо было сначала найти. В буквальном смысле слова.

Если ему что-то не нравилось в окружающей ситуации, он прятался. Уезжал куда-то в командировку, сидел у себя в Безрадичах среди прялок и горшков, парился в нацбанковской бане на Троещине и тд. Пока вопрос не рассасывался сам собою.

Один глава обладминистрации еще в кучмовские времена как-то показал мне свою телефонную книжку. В которой целая страница была исписана разными телефонами Ющенко. Сказал, что за два дня дозвониться не получилось ни разу. Не знаю как самому Леониду Кучме удавалось его "отлавливать". И удавалось ли.

Можно было конечно пробиться в кабинет Виктора Андреевича на Институтской. Если пересидеть все эти толпы депутатов с кислыми физиономиями в приемной. Которые ждали там часами. Виктор Андреевич всегда опаздывал. На час минимум. Быстро заходил, целовал каждого и говорил. "Чекай, чекай".

Кабинет у него был любопытный. Весь рабочий стол и весь стол для совещаний были завалены слоем бумаг, толщиной сантиметров 40-50. Оставляя немножко пространства для хозяина, и совсем чуть-чуть для посетителей. По виду, мешков на 20-30, если выбрасывать. Вряд ли их кто-то когда-то читал, включая самого Ющенко, но на посетителя это производило ошеломляющее впечатление. У человека столько работы, а тут еще он со своими проблемами припёрся.

А ещё у Виктора Андреевича был рыжий кожаный, пожмаканный портфель. В таких офицеры раньше держали бутылку водки и смену белья, а интеллигенты — томик Пушкина. Виктор Андреевич в этом портфеле держал кучу бумаг с графиками и табличками на все случаи жизни. В особо тяжелых случаях он этот портфель открывал. Долго в нём рылся. Доставал пачку бумаг. Поправлял платочек в кармане. Опирался локтями о стол и говорил: "Дивись, шо я тобi скажу"...

Через два часа ошарашенный посетитель, которому во время рассказа не удалось вставить даже слово, вставал, вытирал слёзы благодарности, долго жал руку и пошатываясь, уходил, раздавленный грузом государственных проблем. Осознав, что вопрос, с которым он пришел, просто не стоит ни одной секунды времени такого большого человека.

...Не ищите в этих зарисовках из моей памяти какого-то негатива. К Ющенко-банкиру я отношусь с уважением. Он был хорошим главой Нацбанка.

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Публикуется с разрешения автора.