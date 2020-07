Тайны Белого дома. Экс-советник Трампа рассказал, как Huawei обменяли на бобы

Читаю сейчас The Room Where It Happened: A White House Memoir. Свежая, недельной давности выхода из печати книжка бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Того самого, с усами как у мультяшного почтальона Печкина. Но без велосипеда. Видели его по телевизору, и в Киев он приезжал. Очень интересно. Без воды, без описания босоногого детства. Может чуть многовато "Я", но, это же личные мемуары.

Чувствуется, что автор и после недавней отставки видит себя в American Realpolitik, причем, не на последних ролях. Читается очень легко. Очень много интересных инсайдов и откровенных оценок различных ситуаций. Недаром трамповцы так упорно пытались запретить её выход через суд. Не получилось. Очень рекомендую людям, которые занимаются и интересуются международной политикой. Для лучшего понимания, что оно там и как за кулисами мировой политики.

Есть в книге один весьма любопытный факт об особенностях подхода Трампа к внешнеэкономической политике на примере взаимоотношений Штатов с Китаем в версии нынешней администрации Белого Дома. Настоящий мастер-класс по поддержке собственного национального производителя. К сведению тех наших "экспертов" и чиновников, которые за "свободную" торговлю, маму родную в расход пустят. Правда не свою.

Так вот. Трамп, став президентом, начал активно выравнивать перекосы во внешней торговле не в пользу США, сложившиеся за последние годы. Причем, делал он это не взирая на ранее подписанные договоры, страны и лица. Главной мишенью, естественно, стал основной конкурент Штатов Китай. Который, за счет господдержки своих полувоенных компаний размером с полмира каждая, и заниженного курса юаня, наколбасил в одном только 2018 году положительное сальдо торговли с Америкой в размере 320 млрд. долл.

С приходом Трампа начались прямые, очень нудные и тяжелые переговоры между Трампом и главой Госсовета КНР Си Цзиньпинем. И шли они ни шатко ни валко, а тут ещё неприятность приключилась. Весной 2018 года две крупнейших китайских компании ZTE и Huawei попали под каток американского правосудия. Засветившись в незаконных с американской точки зрения поставках телекоммуникационного оборудования в Иран и Северную Корею. Под этим предлогом обе компании весной 2018 года выбросили с американского рынка, арестовали счета и фактически поставили на грань банкротства.

Так вот, Си Цзиньпин отказался вести переговоры с Трампом до тех пор, пока тот не надавил и не заставил снять эти санкции. Всего через пару месяцев. Кстати, у Трампа был встречный вопрос такого же рода к Китаю. Он очень просил лично Си Цзиньпиня помочь с увеличением импорта бобовых из Америки. Чтобы американские фермеры на выборах его лучше поддерживали.

Мораль этого рассказа, думаю, понятна. Поддержка внутреннего производителя, это не только красивые слова, ленточки и боль в голосе. Иногда, а скорее, очень часто, в мире работают и такие вещи.

