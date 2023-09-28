РФ і КНДР зберігає мовчання: військовий літак Москви прилетів у Пхеньян, — Bloomberg

Загадковий рейс до Пхеньяна викликає побоювання, що Росія і Північна Корея продовжують переговори про постачання зброї, стверджують журналісти.

Related video

Незапланований рейс російського військового VIP-літака приземлився в Пхеньяні цього тижня, через кілька днів після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин завершив візит у Росію для ймовірних переговорів щодо постачання зброї. Цей літак являє собою VIP-пасажирський лайнер, який використовується для перельотів військових делегацій. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Дані FlightRadar24 показують, що літак ВПС Росії Іл-62М з бортовим номером RA-86559 вилетів із Москви та прибув у Пхеньян у вівторок вранці. Бортовий номер вказує на те, що це той самий літак, який Росія відправила до Північної Кореї в серпні після візиту в Пхеньян міністра оборони РФ Сергія Шойгу, під час якого Кім Чен Ин продемонстрував йому колекцію новітнього озброєння КНДР.

Дані FlightRadar24, що показують траєкторію польоту літаків ВПС Росії. Фото: скриншот/Bloomberg

Літак повернувся в Москву через дві доби. Державні ЗМІ Північної Кореї нічого не писали про прибуття літака або візит будь-якої делегації з Росії. У Міністерстві оборони Росії не відповіли на запит журналістів про коментарі, надісланий електронною поштою.

Спеціалізована служба NK News, яка звернула увагу на дивний рейс із Москви до Пхеньяну, заявила, що "тиша" навколо польоту може вказувати на те, що на борту перебувала делегація військових чиновників для перемовин щодо передання зброї або військових технологій.

Політ також може бути пов'язаний з обговоренням деталей запланованої поїздки глави МЗС РФ Сергія Лаврова в КНДР у жовтні або з обіцянкою Путіна здійснити візит у відповідь до Кім Чен Ина в Пхеньян.

Північна Корея практично перекрила міжнародне повітряне сполучення після початку пандемії 2020 року. Прибуття до Москви двох рейсів менш ніж за два місяці підкреслює зближення між КНДР і РФ на тлі зміцнення альянсу США-Японія-Південна Корея і санкцій, введених західними країнами проти Росії.

Нагадаємо, що в Південній Кореї впевнені, що КНДР і РФ укладають "якусь військову угоду".

Раніше ЗМІ повідомили про те, що КНДР продає в РФ ракети типу "Катюша", а Південна Корея озброює Польщу.