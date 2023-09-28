РФ и КНДР хранит молчание: военный самолет Москвы прилетел в Пхеньян, – Bloomberg

Загадочный рейс в Пхеньян вызывает опасения, что Россия и Северная Корея продолжают переговоры о поставках оружия, утверждают журналисты.

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Незапланированный рейс российского военного VIP-самолета приземлился в Пхеньяне на этой неделе, через несколько дней после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын завершил визит в Россию для вероятных переговоров о поставках оружия. Этот самолет представляет собой VIP-пассажирский лайнер, используемый для перелетов военных делегаций. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Данные FlightRadar24 показывают, что самолет ВВС России Ил-62М с бортовым номером RA-86559 вылетел из Москвы и прибыл в Пхеньян во вторник утром. Бортовой номер указывает на то, что это тот же самолет, который Россия отправила в Северную Корею в августе после визита в Пхеньян министра обороны РФ Сергея Шойгу, в ходе которого Ким Чен Ын продемонстрировал ему коллекцию новейшего вооружения КНДР.

Данные FlightRadar24, показывающие траекторию полета самолетов ВВС России. Фото: скриншот/Bloomberg

Самолет вернулся в Москву спустя двое суток. Государственные СМИ Северной Кореи ничего не писали о прибытии самолета или визите какой-либо делегации из России. В Министерстве обороны России не ответили на запрос журналистов о комментариях, отправленный по электронной почте.

Специализированная служба NK News, которая обратила внимание на странный рейс из Москвы в Пхеньян, заявила, что "тишина" вокруг полета может указывать на то, что на борту находилась делегация военных чиновников для переговоров о передаче оружия или военных технологий.

Полет также может быть связан с обсуждением деталей запланированной поездки главы МИД РФ Сергея Лаврова в КНДР в октябре или с обещанием Путина нанести ответный визит Ким Чен Ыну в Пхеньяне.

Северная Корея практически перекрыла международное воздушное сообщение после начала пандемии в 2020 году. Прибытие в Москву двух рейсов менее чем за два месяца подчеркивает сближение между КНДР и РФ на фоне укрепления альянса США-Япония-Южная Корея и санкций, введенных западными странами против России.

Напомним, что в Южной Корее уверены, что КНДР и РФ заключают "какое-то военное соглашение".

Ранее СМИ сообщили о том, что КНДР продает в РФ ракеты типа "Катюша", а Южная Корея вооружает Польшу.