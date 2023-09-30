Забули зачинити вікно: у Чехії номер із туристами заполонили кажани (фото)

Серпень і вересень — місяці, коли концентрація кажанів у Чехії стає рекордною. Вони залітають у відчинені вікна та двері будинків і квартир.

Related video

Пара туристів, яка приїхала в Чехію та зупинилася в тризірковому готелі Art Nouveau Sloven у місті Пльзень, дуже сильно пошкодувала, що залишила на ніч відчиненим вікно в номері 212. Вони також відчинили двері, які ведуть у коридор, через виснажливу спеку. Наступного ранку на них чекав шок: у кімнаті на стелі, шторах і стінах з'явилися сотні кажанів, повідомляє чеське видання Plzensky Denik.

Важливо

Кажани здатні спровокувати нову пандемію у понад 100 країнах, – дослідження

Працівник служби з порятунку тварин Радек Земен, який прибув за викликом, і адміністраторка готелю намагалися спіймати живих мишей, щоб випустити їх на свободу.

Пізніше представник Центру порятунку тварин (DESOP) Карел Маконь повідомив, що вони виявили 256 живих мишей і 11 мертвих. За його словами, вина за це лежить на безвідповідальних гостях і на покоївці, яка не зачинила вікно в номері.

"Двері до зали також залишилися відчиненими, тож у просторі між стіною та стелею біля меблів ховалося близько 50 кажанів. Адміністраторка показала гостям брошуру трьома міжнародними мовами, у якій йшлося про те, що не слід залишати вікна відчиненими, оскільки існує ризик нашестя кажанів. Але, як бачите, на жаль, усе марно. Хоча брошура є в кожній кімнаті. Навіть покоївка не спромоглася зачинити двері та вікна, тому десятки летючих ссавців могли легко проникнути всередину", — наголосив Маконь.

Кажани висіли на стелі, стінах і шторах Фото: DESOP Plzeň

За його словами, у теплу погоду подібні візити у відчинені вікна чи двері помешкань кажанів-сопрано, яких у Чехії дуже багато, не рідкість.

"Щойно стане помітно холодніше, кажани перемістяться в інші місця", — пояснив він.

Чеська влада вже давно попереджає жителів про навалу кажанів у серпні та вересні. Місто Пльзень і зовсім розташоване в центрі міграційних маршрутів цих представників фауни. Тому не дивно, що вони часто ночують тут.

Кажани-сопрано — найменші з тих, що живуть у Чехії Фото: DESOP Plzeň

За даними Чеської спілки охорони природи, торік у період із серпня до вересня рятувальні станції виявили у квартирах і готельних номерах загалом 1306 кажанів.

Саме у зв'язку з цим експерти й рекомендують зачиняти в цей період вікна та двері.

Випадок у Пльзені — не наймасштабніший за кількістю непроханих гостей. У 2022 році в одному з готелів курортного міста Карлові Вари 400 кажанів залетіли в номер через відчинену кватирку, а вибратися не змогли. У результаті майже половина з них загинула.

Кажан-сопрано — один із найменших кажанів, що мешкають у Чехії. Він харчується комахами, що літають, і часто населяє міські парки, неутеплені панельні будинки та природні природні щілини й порожнини.

Такий вигляд має кажан-сопрано

Раніше Фокус писав, що кажани уникають сонячних ферм, і це є великою проблемою.