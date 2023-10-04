ЄС, Росія і США провели таємні переговори напередодні подій у Карабасі, — Politico
За даними журналістів, на зустрічі акцент було зроблено на вирішенні питання постачання продовольства і палива для приблизно 100 000 жителів Карабаху.
Європейський союз, Росія і Сполучені Штати Америки провели конфіденційні переговори незадовго до оголошення "антитерористичної операції" на території Карабаху. Про це повідомляє видання Politico.
За інформацією від дипломата, ознайомленого з перебігом переговорів, зустріч відбулася 17 вересня у Стамбулі в межах зусиль, спрямованих на досягнення мети припинити дев'ятимісячну блокаду Карабаху з боку Азербайджану і забезпечити прохід гуманітарних конвоїв із Вірменії в цей регіон.
На зустрічі акцент було зроблено на вирішенні питання постачання продовольства і палива для приблизно 100 000 жителів Карабаху.
Серед представників країн були:
- Луїс Боно, старший радник Вашингтона з питань кавказьких переговорів;
- Тойво Клаара — представник ЄС у регіоні;
- Ігор Ховаєв — спеціальний посланник російського президента Володимира Путіна з питань відносин між Вірменією та Азербайджаном.
Як підкреслив дипломат, Клаар старанно намагався підтримувати відкриті лінії комунікації на багатьох фронтах протягом "нещодавніх років", включно з переговорами з Ховаєвим і заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Галузіним, щоб уникнути непорозумінь із партнерами.
Представник Держдепартаменту США відмовився коментувати зустріч.
За словами американського чиновника, який побажав залишитися анонімним, дискусія виникла з розуміння того, що Кремль усе ще утримує вплив у регіоні.
"Ми повинні мати можливість працювати з росіянами над цим питанням, тому що вони мають вплив на сторони, тим паче, що ми зараз перебуваємо в нестабільному стані", — пояснив чиновник.
Нагадаємо, 19 вересня в Азербайджані оголосили про початок "антитерористичної операції" на території Карабаху. 20 вересня уряд країни заявив, що досяг поставлених цілей і припиняє стрілянину.
За оцінками ООН від 2 жовтня, за останні кілька днів Карабах покинули понад 100 000 осіб і наразі там проживають від 50 до 1000 етнічних вірмен. При цьому місія ООН не виявила руйнувань цивільної інфраструктури.