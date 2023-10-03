Порожні вулиці Ханкенді: у Карабасі залишилося не більше 1 тисячі вірмен (відео)

Загалом за останні дні регіон покинули понад 100 тисяч етнічних вірмен. Їхній відхід супроводжувався численними складнощами — за даними МОМ, чимало людей похилого віку та дітей у дорозі недоїдали, а також хворіли на пневмонію.

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Місія Організації Об'єднаних Націй на чолі з постійним координатором ООН в Азербайджані підвели підсумки роботи на території Карабаху. За оцінками організації, за останні кілька днів регіон покинуло понад 100 000 осіб і наразі там проживає від 50 до 1000 етнічних вірмен. Про це 2 жовтня повідомила пресслужба ООН.

Прессекретар організації Стефан Дюжаррік розповів, що місія відвідала місто Ханкенді, де група зустрілася з населенням і представниками місцевих громад. Вони розповіли, що в Карабасі залишилося не більше ніж тисяча етнічних вірмен — решта вірменського населення поспіхом залишила регіон, хоча сигналів про насильство щодо цивільних осіб не було.

"Наші колеги були вражені раптовістю, з якою місцеве населення покинуло свої домівки, і стражданнями, які, мабуть, заподіяв їм цей досвід. Вони також не отримували повідомлення — ні від місцевого населення, ні від інших — про насильство щодо цивільних осіб після останнього запровадження режиму припинення вогню", — зазначив Дюжаррік.

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Тисячі вірмен тікають з Карабаху з остраху етнічних чисток, — ВВС (відео)

Крім того, місія не виявила руйнувань цивільної інфраструктури — жодної шкоди лікарням, школам, магазинам та іншим цивільним об'єктам, а також релігійним об'єктам завдано не було. Водночас практично всі магазини були закриті.

Водночас журналісти телеканалу Al Jazeera побували в Ханкенді (Степанакерт). На опублікованих кадрах можна побачити абсолютно безлюдні вулиці, покинуті речі, дитячі візочки та розкидані меблі. Центральна площа завалена сміттям, а серед самотніх автомобілів бігають домашні тварини.

Співробітники ООН зазначили, що дороги, якими нещодавно пройшли десятки тисяч біженців у бік Вірменії фактично порожні, проте відхід вірмен супроводжувався численними складнощами. За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), надходили повідомлення, що біженцям довелося долати кількагодинну дорогу в надзвичайно складних умовах — були випадки недоїдання серед літніх людей і дітей, дехто захворів у дорозі на різні захворювання, зокрема пневмонію.

Нагадаємо, військові Азербайджану 19 вересня оголосили про початок "антитерористичної операції локального характеру" в Карабасі з метою відновлення конституційного ладу в регіоні.

У результаті 20 вересня"влада Нагірно-Карабаської республіки" капітулювала, а сторони конфлікту почали переговори, після чого було оголошено про припинення вогню і закінчення операції Азербайджаном.