Смертельна ДТП у Венеції: кількість загиблих українців зросла, — ЗМІ

Причини трагедії ще не встановили, проте слідство розглядає дві основні версії аварії — ризикований маневр або хвороба водія, який не міг керувати транспортом. Наразі підозрюваних у смертельній ДТП немає.

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Поблизу Венеції загинула 21 людина під час аварії рейсового автобуса, який упав з естакади. Про це повідомило італійське видання Ansa.

Зазначили, що серед загиблих є дев'ятеро громадян України, чотири румуни, троє німців, двоє португальців, хорват, південноафриканець й італієць, який був водієм автобуса. Крім цього, було ідентифіковано 13 із 15 госпіталізованих — п'ятеро українців, четверо німців, двоє іспанців, хорват і француз. Інші двоє, за даними видання, повинні бути українцем та німцем.

Наголосили, що з 15 госпіталізованих — 12 дорослих та троє неповнолітніх. Також десятеро з них перебувають в реанімації.

Причини трагедії ще не встановили, проте існує дві основні версії — ризикований маневр або хвороба водія, який не міг керувати транспортом. Зі слів прокурора Бруно Черкі, наразі немає підозрюваних у трагедії. За повідомленням свідків, автобус, що розбився, їхав повільно

Момент аварії потрапив на камеру, яка зняла, як два автобуси зупинилися на світлофорі. Після чого один із транспортних засобів падає. Венеціанська прокуратура вважає, що інші автомобілі не причетні до аварії. Зокрема, там заявили, що бачили, як автобус ковзав по огорожі близько 50 метрів, а після подальшого поштовху впав на землю.

"Ні слідів гальмування, ні контакту з іншими транспортними засобами немає", — сказав суддя.

Додали, що серед загиблих була півторарічна дитина, лікарі не змогли визначити її стать, та 11-річна чи 12-річна дівчинка.

Нагадаємо, біля Венеції 3 вересня о 20:00 за місцевим часом з естакади злетів рейсовий автобус. На першому узвозі транспортний засіб пробив парапет, упав на залізничні колії та загорівся. За даними ЗМІ, перші жертви могли згоріти живцем.

28 серпня у Неводарі в Румунії автобус, у якому перебували 45 українців, потрапив у масштабну ДТП. Транспортний засіб в'їхав в обмежувач висоти під час проїзду під мостом, у результаті чого постраждало 15 осіб, 8 із них було госпіталізовано.