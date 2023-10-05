Постраждалим від війни: лауреат Нобелівської премії з фізики передасть її на допомогу українцям

За словами лауреата Ференца Крауса, отримані гроші передадуть організації "Наука для людей", яку було створено 1,5 роки тому для допомоги людям, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Related video

Один із переможців Нобелівської премії з фізики, вчений з Угорщини, Ференц Краус, оголосив про свій намір передати суму, що додається до цієї нагороди, як допомогу українському народу. Про це повідомляє видання Portfolio.

Краус розділить Нобелівську премію разом із двома іншими вченими: П'єром Августіні та Анною Льюе.

Загальна сума грошової винагороди становить 11 мільйонів шведських крон, що еквівалентно 330 тисячам доларів США. Краус отримає третю частину цієї суми.

У невеликому інтерв'ю, яке вчений дав після оголошення про нагороду, він зізнався, що це стало для нього несподіванкою. Він також висловив подяку своїм двом колегам, які розділили з ним цю престижну нагороду.

Краус також заявив, що передасть отримані гроші організації "Наука для людей", яку було створено 1,5 року тому для допомоги людям, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадуємо, що Нобелівську премію з фізики 2022 року здобули також троє вчених із Франції, США та Австрії за те, що зробили важливі відкриття в галузі квантової механіки.

Фокус також писав, що Нобелівську премію з фізіології та медицини 2022 року було присуджено шведському вченому за його роботу з геномом давнього родича людини — неандертальця.