За прагнення дійсного миру: король Іспанії закликав до спільної Європи після аудієнції із Зеленським (фото)

Під час аудієнції з президентом України король Іспанії говорив про об’єднання навколо спільних європейських цінностей і прагнення справжнього миру.

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У рамках саміту Європейської політичної спільноти 5 жовтня король Іспанії Філіп VI зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє іспанське інформагентство ABC Internacional.

У рамках саміту Європейської спільноти відбулася аудієнція короля Іспанії і лідера України Фото: З відкритих джерел

Це перша зустріч лідера України з іспанським монархом, на якій король Філіп VI підтвердив, що його країна продовжуватиме надавати всіляку допомогу Україні в умовах російської агресії. Саме таку позицію він згодом підтвердив під час вечері для понад 40 лідерів країн, які брали участь у саміті в Гранаді.

"Європа, мабуть, більше, ніж будь-який інший континент, зобов’язана знайти ці місця вільної думки та дебатів. Ми є континентом із довгою спільною історією, також дуже складною, і навіть сьогодні з інколи різними національними позиціями та культурними посиланнями. Але ми, безсумнівно, є політичною спільнотою зі спільними цінностями, прагненнями та інтересами", — сказав король у промові.

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На фоні війни в Україні Філіп VI хотів згадати про "прагнення справжнього миру" на європейському континенті.

"Можливо, поєднання всієї цієї історії та наших різноманітних думок і чутливості також є причиною того, чому в останні десятиліття нам вдалося об’єднатися навколо наших спільних цінностей. Навколо прагнення справжнього миру", – зауважив дон Філіп.

Під час аудієнції президент України подякував королю Філіпу, королівській родині Іспанії та всьому іспанському народові за незмінну підтримку України.

"Цінуємо допомогу з боку Іспанії, яка надається з перших днів повномасштабного вторгнення держави-агресора, в боротьбі України за наші спільні європейські цінності", — підкреслив Зеленський.

Зустріч Філіпа VI з президентом України відбулася після розмови Зеленського з прем’єр-міністром країни Педро Санчесом, на якій прем’єр пообіцяв шість нових ракетних установок Hawk для армії, які приєднаються до шести інших, уже надісланих до України.

"Україна має перемогти, щоб Путін не розгортав агресію", — запевнив лідер України.

Нагадаємо, 4 жовтня глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Україна може стати членом ЄС у 2030 році, проте для цього є умова. З його слів, обидві сторони повинні "чітко розуміти", якими є їхні спільні цілі, пріоритети та напрямки інвестицій.

2 жовтня в Києві відбулася зустріч міністрів Європейського Союзу із закордонних справ, під час якої дипломати висловлювали свою єдність та співчуття українському населенню.