Машини вибухають, людей евакуюють: у лондонському аеропорту спалахнула масштабна пожежа (відео)

За даними британських ЗМІ, 5 осіб доставлено до лікарні з отруєнням продуктами горіння. Очевидці повідомляють про те, що вогонь швидко поширюється паркуванням, яке всього за п'ять хвилин від терміналу аеропорту.

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Через інтенсивну пожежу, яка спалахнула в лондонському аеропорту Лутон (графство Бедфордшир), усі авіарейси було тимчасово призупинено. Про це 11 жовтня повідомляє британська газета Telegraph.

Очевидці повідомляють про вибухи автомобілів, і пожежні служби рекомендують уникати цієї місцевості.

У ніч з понеділка на вівторок, весь повітряний трафік в аеропорту Лутон призупинили через велику пожежу, яка виникла на верхньому поверсі багатоповерхової стоянки. Влада обмежила доступ до аеропорту Бедфордшира у зв'язку з процесом гасіння пожежі, що розпочався після загоряння автомобіля, і закликає громадян уникати цієї області.

П'ятьох людей, включно з чотирма пожежниками, доправили в лікарні Лутона та Данстейбла з діагнозом "вдихання диму".

Згідно з очевидцем, який поділився інформацією на сайті X (раніше відомому як Twitter), виявилося, що вся стоянка завалилася, і інший свідок розповів про періодичні вибухи автомобілів на стоянці.

Пожежно-рятувальна служба Бедфордшира стверджує, що на багаторівневій стоянці аеропорту Лутон сталося значне структурне руйнування.

На опублікованих у соціальних мережах відеозаписах і фотографіях видно сильний вогонь й хмари диму. Також відзначалися сигнали спрацювання сигналізацій в автомобілях і гучні вибухи. Один з очевидців описав швидкість, з якою вогонь поширювався верхнім поверхом стоянки, як "неймовірну".

"Наразі всі авіарейси зупинено, оскільки служби реагують на пожежу на стоянці термінала 2. Доступ до аеропорту обмежений, і ми закликаємо пасажирів уникати візитів до аеропорту наразі. Додатковий персонал готовий надати допомогу пасажирам. Пасажирам слід залишатися на зв'язку зі своєю авіакомпанією для отримання інформації про рейс", — повідомив представник аеропорту Лутон повідомив, що

Пожежна служба Бедфордшира повідомила, що перший виклик про пожежу надійшов приблизно о 20:47. Пожежна служба прибула для ліквідації пожежі на новій багатоповерховій стоянці, що розташована всього за п'ять хвилин ходьби від входу в термінал.

Служба швидкої допомоги Східної Англії заявила про свою участь у критичному інциденті, пов'язаному з пожежею в аеропорту Лутон. Вона також повідомила, що машини швидкої допомоги вже на місці, і в дорозі перебувають додаткові ресурси, включно з групою реагування на небезпечні ситуації.

Пожежна служба рекомендує жителям місцевості закрити вікна та двері й уникати району пожежі. Рассел Тейлор, 41-річний директор із роботи з клієнтами з Кінросса (Шотландія), побачив пожежу після свого прильоту в аеропорт Лутон з Единбурга й описав події як "неймовірне поширення вогню".

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