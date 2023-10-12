Триває перевірка: російський сервіс таксі Yango міг зливати дані ФСБ

За словами журналістів, розслідування влади засвідчило, що особисті дані, зібрані службою таксі Yango, було передано в РФ.

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Сервіс таксі Yango, що належить компанії Yandex, піддався перевірці у зв'язку з можливим переданням даних європейських клієнтів ФСБ. Влада Нідерландів почала розслідування цієї ситуації. Про це повідомляє видання Bloomberg.

"Ми можемо підтвердити, що почали розслідування щодо Yango", — повідомив агентству представник нідерландського органу захисту даних.

Сервіс таксі Yango дійсно є частиною російської компанії "Яндекс". Останніми днями він зазнав розслідування відповідно до правил Євросоюзу про захист даних.

Влада Нідерландів висловила тривожність у зв'язку з побоюваннями, пов'язаними з новим законом, який почав діяти з 1 вересня. Цей закон викликає суперечки, оскільки він надає російській владі доступ до інформації, обробленої компаніями, що надають послуги таксі.

У Yango повідомили, що співпрацюють із владою Нідерландів, щоб продемонструвати відповідальність вимогам місцевого законодавства, зокрема, щодо зберігання даних та їхнього передання за кордон.

Раніше в серпні влада Фінляндії зобов'язала Yango зупинити передачу в Росію всіх даних пасажирів.

"Розслідування влади засвідчило, що особисті дані, зібрані службою таксі Yango, було передано в РФ", — ішлося в заяві фінського регулятора.

Він також припустив, що можливо доступ до цих даних має ФСБ. Розслідування фінської влади ще триває.

Нагадаємо, що в Британії підозрюють у шпигунстві екскерівника Wirecard Яна Марсалека.

Також повідомлялося, що на британських островах затримали болгарських шпигунів, які працювали на агента російських спецслужб.