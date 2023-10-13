Годували фруктами і "живими маслами": батьки-сироїди заморили до смерті 2-річну дочку (фото)

Попри те, що стан здоров'я дитини погіршувався, і вона відставала в розвитку, батьки відмовлялися від медичної допомоги і лікували доньку самостійно.

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У російському Красноярську батьки-сироїди заморили до смерті дворічну дочку. Вони годували дитину лише овочами, фруктами та "живими маслами". Про це пише видання Shot.

Повідомляється, що 35-річна Світлана та 36-річний Денис мали трьох дітей. Перед народженням наймолодшої доньки вони захопилися сироїдінням і виключили з її раціону м'ясо, рибу, яйця, молоко та інші продукти. Через це у дитини розвинулися анемія та з'явився розлад харчування.

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Заморили голодом. Вчені змогли перемогти одну з найбільш важковиліковних хвороб

Чоловік і дружина були шанувальниками відомого в РФ спеціаліста з голодування Дмитра Лапшинова. Також вони почали вдома самостійно виробляти сиродавлену олію.

Попри те, що стан здоров'я дитини погіршувався і вона відставала в розвитку, батьки відмовлялися звертатися до лікаря і лікували доньку вдома самостійно. Дівчинка захворіла на ГРВІ і за 2 дні померла.

У холодильнику сім'ї органи опіки знайшли лише імбир, гриби, помідори, соління, цибулю, часник, персики та кабачок.

У вегетаріанців залишилося дві дочки (7 та 4 роки).

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом невиконання батьківських обов'язків та залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя та здоров'я стані.

Нагадаємо, що 41-річна мати Келлі Боуман і її родина отримали вибачення від школи після скарги на те, що учня "морили голодом" під час обіду.

Раніше повідомлялося, що на одному з напрямків фронту собака, яка прибилася до бійців ЗСУ, рятувала їх від голоду. Бійці через інтенсивні обстріли кілька днів сиділи без провізії, але завдяки Жужі, не голодували.