Член ІДІЛ вбив двох людей у Брюсселі: футболісти не вийшли на поле через стрілянину (відео)

Стрілець, який пояснив подвійне вбивство "помстою за мусульман", роз’їжджає вулицями міста та кричить "Аллах Акбар". На думку прем’єра Бельгії Александера де Кроо, він скоїв "боягузливий напад".

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Чоловік, що 16 жовтня застрелив двох людей у центрі Брюсселя та розшукується поліцією, їздить по місту на своєму скутері та викрикує "Аллах Акбар". Відповідним відео з місця подій поділилося медіа NewsAlerts Global у соцмережах.

"Будь ласка, будьте дуже обережні в місті", — закликали журналісти.

Матч Бельгія — Швеція скасований

Бельгійська футбольна команда після повідомлень про стрілянину в місті заявила, що гра була зупинена.

"Наші думки з усіма постраждалими", — зазначила пресслужба.

У соцмережах передали, що гравці відмовилися виходити на поле після перерви між першим та другим таймами.

Пізніше в УЄФА офіційно підтвердили, що відбірковий матч Євро-2024 був скасований. В ухваленні цього рішення брали участь обидві команди та поліція.

Бельгійський прем’єр назвав стрільця боягузом

Прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо відреагував на подвійне вбивство у центрі Брюсселя, назвавши його "боягузливим нападом". Також чиновник висловив свої співчуття родичам загиблих.

"Ми стежимо за ситуацією і просимо жителів Брюсселя бути пильними", — додав він.

Нагадаємо, 16 жовтня чоловік застрелив у центрі Брюсселя двох осіб, які могли бути футбольними фанатами. Пізніше він опублікував відеозвернення, в якому заявив про належність до ІДІЛ та пояснив вбивства "помстою за мусульман".

Раніше на Черкащині затримали чоловіка, який влаштував стрілянину та поранив працівника поліції. Правоохоронці вилучили у нього вогнепальну зброю, боєприпаси та гранату.