"Встановимо постійний мир у регіоні": Туреччина готова стати країною-гарантом для Палестини

За словами глави МЗС Туреччини Хакана Фідана, важливо використовувати війну в Ізраїлі як можливість реалізувати рішення про створення двох держав.

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Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан оголосив, що Туреччина готова виступити в ролі країни-гаранта для Палестини в разі досягнення мирної угоди під час розв'язання конфлікту між Палестиною та Ізраїлем. Про це пише турецьке видання Sabah.

Згідно з його висловлюванням, країни, які діятимуть як гаранти, особливо у випадку Палестини, мають бути з регіону Близького Сходу, і після укладення угоди вони мають узяти на себе відповідальність за виконання її умов і вимог.

"Якщо Ізраїль хоче постійного миру і безпеки в регіоні, у палестинців має бути держава. На це погодяться як палестинці, так і інші держави. Після досягнення угоди, з якою згодні обидві сторони, країни-гаранти повинні взяти на себе відповідальність за виконання її вимог. Ми представляємо ідею гарантії. Це пропозиція, якщо будуть кращі пропозиції, ми їх розглянемо. Важливо використати цю кризу як можливість реалізувати рішення про створення двох держав і встановити постійний мир у регіоні. Ізраїль не може почуватися в безпеці, якщо мир не буде гарантовано. Він буде постійно застосовувати насильство, щоб убезпечити себе", — заявив Фідан.

Відомо, що глава МЗС Туреччини, який сьогодні прямує до Лівану, вчора провів телефонні розмови з міністрами закордонних справ Оману і Пакистану, а також із главою політичного бюро ХАМАС, Ісмаїлом Ханією. Під час цих бесід обговорювали можливості звільнення мирних жителів.

Унаслідок нападу ісламістів організації ХАМАС 7 жовтня загинуло близько 1200 осіб — цивільних і військових — які опинилися неподалік від кордону із Сектором Газа. Терористи захопили низку селищ і погрожували військовим базам, при цьому подолали систему безпеки, на яку було витрачено мільярди доларів.

Незабаром після атаки ХАМАС уряд Ізраїлю оголосив, що планує повністю знищити терористичну небезпеку на території Сектора Газа. З цією метою мобілізували 300 тис. резервістів.

Нагадаємо, 13 жовтня американські ЗМІ повідомляли, що розвідка США знала про плани ХАМАС щодо нападу на Ізраїль. Стверджується, що Білий дім визначили про це за кілька днів до початку конфлікту.