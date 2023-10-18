Кинули коктейлі Молотова: у Берліні здійснили напад на будівлю єврейської громади, — ЗМІ

Джерела журналістів розповіли, що невідомі кинули в бік будівлі пляшки із запальною сумішшю, проте ті впали на тротуар.

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У центральному районі Берліна невідомі кинули дві пляшки з коктейлем Молотова в будівлю єврейської громади. Про це повідомляє Der Spiegel.

Зазначають, що інцидент трапився близько 3:45 ночі 18 жовтня перед будівлею в Берлін-Мітте. За інформацією видання, там розміщено декілька єврейських установ, у тому числі молитовна кімната громади.

Як повідомляють джерела з охоронних кіл, невідомі кинули в бік будівлі пляшки із запальною сумішшю, але вони не долетіли до фасаду і впали на тротуар. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Поліція підтвердила інформацію нападу. За даними правоохоронців, двоє зловмисників пішки підійшли та кинули в бік синагоги дві палаючі пляшки, наповнені рідиною.

"Пляшки вдарилися та розбилися об тротуар, а люди в масках втекли", — додають у повідомленні.

У поліції зазначили, що невелику пожежу перед будівлею одразу загасили вогнегасником.

Також повідомили, що на місці події працювала поліцейська охорона, яка "не змогла ні запобігти нападу, ні затримати зловмисників".

Нагадаємо, що під час двосторонньої зустрічі 18 жовтня з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу президент США Джо Байден заявив, що удару по лікарні Аль-Ахлі в Секторі Гази завдала не ізраїльська сторона.