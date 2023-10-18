Загрожує до 7 років: на автора "Масяні" Олега Куваєва в РФ відкрили кримінальну справу (відео)

За інформацією журналістів, мультиплікатору Олегу Куваєву загрожує до 7 років в'язниці або штраф до 500 тисяч рублів.

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На автора популярного мультсеріалу про Масяню Олега Куваєва завели кримінальну справу за статтею про заклики до дій, спрямованих проти "безпеки держави". Про це повідомляє The Moscow Times.

Приводом для відкриття кримінальної справи за ст. 280.4 КК РФ став 169-й епізод мультсеріалу під назвою "Ідоліада", в якому автор вустами своєї героїні Масяні закликає російських солдатів здаватися в полон у рамках проєкту ГУР Міністерства оборони України "Хочу жити". При цьому в самому ролику розміщено посилання на портал, який був створений ЗСУ для таких звернень.

Як повідомляють росЗМІ, за цією статтею фігуранту справи загрожує до 7 років тюремного ув'язнення або штраф до 500 тисяч російських рублів. На запитання медіа, що Куваєв думає про кримінальну справу, заведену на нього, мультиплікатор повідомив, що нічого не знає.

"Із російських правоохоронних органів до нього ніхто не звертався, жодної офіційної інформації про порушення справи він не бачив", — пише видання "Север.Реалии".

56-річний мультиплікатор Олег Куваєв уже 15 років живе в Ізраїлі.

Куваєв та агресія Росії проти України — що відомо

Серіал "Масяня" виходить із 2001 року. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Куваєв висловлювався проти того, що творить російська армія і уряд, зокрема у випусках мультсеріалу. У зв'язку з цим уже в березні 2022 року сайт із випусками "Масяні" внесли до реєстру заборонених.

22 березня 2022 року Куваєв випустив 160-й епізод серіалу, присвячений вторгненню Росії в Україну. Ще один з антивоєнних епізодів "Масяні" Куваєв назвав "Санкт-Маріубург" — за аналогією із розбомбленим українським Маріуполем. У ньому китайські війська бомблять російські міста, щоб "очистити Росію від фашистів".

Окремо Роскомнагляд обмежив доступ до сайту, на якому опубліковано всі 160 серій мультфільму про Масяню. Пояснення обмежень, зроблених на вимогу Генпрокуратури РФ, — у роликах містилися "заклики до масових заворушень, екстремізму, участі в незаконних масових акціях".

Крім того, Роскомнагляд заблокував сторінку з епізодом "Вакідзасі": у цій серії героїня приносить Володимиру Путіну короткий японський меч вакідзасі, який використовували самураї для ритуального самогубства.

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Нагадаємо, Фокус писав, що в РФ масово штрафують за "екстремістську" символіку. У Зеленограді двох жінок і одного чоловіка оштрафували за вигорілі номерні знаки: червона смуга на прапорі РФ вигоріла до білого кольору і прапор став схожий на прапор Легіону "Свобода Росії". А чоловіка з Москви взагалі заарештували на 15 діб за біло-сині повітряні кульки.

Крім того, наприкінці червня цього року, як повідомляв Фокус, стало відомо, що в Росії адміністратора Telegram-каналу катували струмом за те, що він публікував матеріали про окупований Маріуполь. Суддя відхилив запитання обвинувача про сліди тортур, заявивши, що воно стосується "документа, недослідженого в судовому засіданні".