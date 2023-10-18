"Гаманець Лукашенка" Шакутін організував паралельний імпорт західної техніки в РФ, — розслідування

За даними журналістів, за час повномасштабної війни постачання тракторів та іншої техніки західних компаній, які "пішли" з російського і білоруського ринків, тільки зросли.

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Сільськогосподарська техніка закордонних брендів, які заявили про "відхід" з російського та білоруського ринків, все ж продовжує потрапляти до згаданих країн. Про це йдеться у спільному дослідженні "Білоруського розслідувального центру", німецького видання Paper trail media і "Верстки".

Зазначається, що 11 березня 2022 року компанія CNH Industrial, відома за брендами Case IH і New Holland Agriculture, повідомила, що призупиняє свій бізнес із РФ і Білоруссю через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну.

Водночас зусиллями німецької компанії Олександра Шакутіна SV Maschinen постачання згаданої техніки у РФ лише зросло.

У РФ і Білорусі компанія SV Maschinen GmbH відома як "СВ Машини"

Шакутін відомий як "гаманець Лукашенка" і перебуває під санкціями, що не завадило організувати паралельний імпорт сільськогосподарської техніки.

Зазначається, що 2023 року компанія SV Maschinen GmbH поставила у РФ товарів загальною вартістю понад 12,5 млн євро. Двома роками раніше сума була у 20 разів меншою.

Розслідувачам під виглядом клієнтів вдалося поговорити з представниками компанії, які запропонували про новинку — нову серію тракторів McCormick, які випускають в Іспанії, Франції та Німеччині.

Схема поставок тракторів McCormick

Поточного року SV Maschinen GmbH поставила у РФ 18 нових тракторів CNH Industrial Italia S.P.A., які були вироблені в Австрії та на британських островах.

Хто такий Олександр Шакутін?

Олександр Шакутін та Олександр Лукашенко

Підприємець Шакутін відомий неформальними зв'язками з білоруським політиком Олександром Лукашенком: разом збирали картоплю, літали у весільну подорож. Шакутін підтримав Лукашенка на виборах 2020 року і брав участь у таємній інавгурації.

Нагадаємо, що, за даними розслідувачів, пропагандисти Лукашенка вирішили привітати палестинських бойовиків із перемогою. Але незабаром колонку з сайту "Мінської правди" прибрали.

Також повідомлялося, що Лукашенко підтримав заклики Зеленського до США словами про те, що він "поводиться абсолютно правильно".