"Кошелек Лукашенко" Шакутин организовал параллельный импорт западной техники в РФ, — расследование

По данным журналистов, за время полномасштабной войны поставки тракторов и прочей техники западных компаний, "ушедших" с российского и белорусского рынков, только выросли.

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Сельскохозяйственная техника зарубежный брендов, которые заявили об "уходе" с российского и белорусского рынков, все же продолжает попадать в упомянутые страны. Об этом говорится в совместном исследовании "Белорусского расследовательского центра", немецкого издания Paper trail media и "Верстки".

Отмечается, что 11 марта 2022 компания CNH Industrial, известная по брендам Case IH и New Holland Agriculture, сообщила, что приостанавливает свой бизнес с РФ и Беларусью из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Вместе с тем усилиями немецкой компании Александра Шакутина SV Maschinen поставки упомянутой техники в РФ лишь выросли.

В РФ и Беларуси компания SV Maschinen GmbH известна как "СВ Машины"

Шакутин известен как "кошелек Лукашенко" и находится под санкциями, что не помешало организовать параллельный импорт сельскохозяйственной техники.

Отмечается, что в 2023 году компания SV Maschinen GmbH поставила в РФ товаров на общую стоимость свыше 12,5 млн евро. Двумя годами ранее сумма была в 20 раз меньшей.

Расследователям под видом клиентов удалось побеседовать с представителями компании, которые предложили о новинку — новую серию тракторов McCormick, которые выпускают в Испании, Франции и Германии.

Схема поставок тракторов McCormick

В текущем году SV Maschinen GmbH поставила в РФ 18 новых тракторов CNH Industrial Italia S.P.A., которые были произведены в Австрии и на британских островах.

Кто такой Александр Шакутин?

Александр Шакутин и Александр Лукашенко

Предприниматель Шакутин известен неформальными связями с белорусским политиком Александром Лукашенко: вместе собирали картошку, летали в свадебное путешествие. Шакутин поддержал Лукашенко на выборах 2020 года и участвовал в тайной инаугурации.

Напомним, что, по данным расследователей, пропагандисты Лукашенко решили поздравить палестинских боевиков с победой. Но вскоре колонку с сайта "Минской правды" убрали.

Также сообщалось, что Лукашенко поддержал призывы Зеленского к США словами о том, что он "ведет себя абсолютно правильно".