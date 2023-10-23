Усіх застрелили: в Якутії виявили тіла чотирьох росіянів

На місці злочину знайшли шість гільз 12 калібру. Тіла жертв виявили в різних місцях приватного будинку, розповіли у росЗМІ.

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У місті Мирний в Якутії (Російська Федерація) в приватному будинку застрелили чотирьох людей. Про це повідомило видання Shot.

За даними видання, в неділю 22 жовтня близько 23:00 на дачній ділянці міста Мирний у різних частинах житлового будинку виявили тіла чотирьох людей із вогнепальними пораненнями. Зокрема, в коридорі біля вхідних дверей лежало тіла чоловіка, тоді як мертва жінка була на дивані у вітальні, ще одну знайшли в сусідній кімнаті на підлозі біля ліжка, поруч з нею лежав чоловік.

У росЗМІ зазначили, що шість гільз 12 калібру вилучили з місця злочину. Також було порушено кримінальну справу за статтею "Вбивство двох або більше осіб".

"Слідчий комітет проводить розслідування. Вбивцю шукають", — йдеться у повідомленні.

Видання додала, що 42-річного чоловіка Євгена знайшли мертвим з вогнепальним пораненням черевної порожнини, інший 45-річний чоловік Євген отримав вогнепальне поранення грудної клітки. Тоді як 37-річній жінці Людмилі вистрелили в грудну клітку, а 36-річній Діні — у спину.

Нагадаємо, 1 жовтня стало відомо, що в Ялті 60-річний чоловік вбив 66-річного Володимира та 58-річну Вікторію через те, що ті критикували Російську Федерацію. Журналісти зазначили, що чоловік обшукував будинок своїх жертв, невідомо, чи він взяв якісь матеріальні цінності, проте він порвав документи подружньої пари.

18 жовтня у Підмосков'ї вбили тещу та сина засновника російської рок-музики Стаса Наміна. Вбивцею виявився старший син музиканта Роман Мікоян. У росЗМІ зазначили, що 85-річну тещу та 30-річного сина Наміна знайшли з ножовими пораненнями.