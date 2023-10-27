"Підходить до фінішу": глава "Роскосмосу" розповів про стан космічної галузі РФ, — ЗМІ

За словами глави відомства Борисова, у 80% російського обладнання на МКС уже давно закінчився термін гарантії.

Related video

Час роботи Міжнародної космічної станції (МКС) Російської Федерації закінчується. Ба більше, МКС перевищила всі допустимі строки існування, повідомив глава "Роскосмосу" Юрій Борисов в ефірі телеканалу "Россия 24".

"Міжнародна космічна станція підходить до фінішу свого існування. Ми продовжили роботу російського сегмента рішенням уряду до 2028 року, але, на жаль, вона вже перевищила всі допустимі терміни існування", — сказав керівник відомства.

У 80% російського обладнання на МКС уже давно минули гарантійні терміни експлуатації.

За його словами, сьогодні космічні екіпажі витрачають більше часу на ремонт самої станції, ніж на наукові експерименти.

За інформацією журналістів, будівництво МКС почалося 1998 року. Спочатку планувалося, що станція пропрацює 15 років, тобто до 2013 року. Із цього випливає, що станція вже понад 10 років працює понад інженерні норми. Цей термін неодноразово продовжували — спочатку до 2020 року, потім до 2024-го.

Як нагадують при цьому російські ЗМІ, генконструктор із пілотованих комплексів і систем РКК "Енергія" Володимир Соловйов ще в жовтні 2022 року, прогнозував "лавиноподібний вихід з ладу численних елементів на борту МКС" після 2025 року.

Нагадаємо, 26 жовтня Фокус писав, що астронавти на МКС зіткнулися з токсичною краплею у відкритому космосі. Двоє російських астронавтів займалися ліквідацією наслідків аварії на модулі "Наука", що сталася раніше в жовтні.