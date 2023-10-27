"Подходит к финишу": глава "Роскосмоса" рассказал о состоянии космической отрасли РФ, — СМИ

По словам главы ведомства Борисова, у 80% российского оборудования на МКС уже давно истек срок гарантии.

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Время работы Международной космической станции (МКС) Российской Федерации истекает. Более того, МКС превысила все допустимые сроки существования, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 24".

"Международная космическая станция подходит к финишу своего существования. Мы продлили работу российского сегмента решением правительства до 2028 года, но, к сожалению, она уже превысила все допустимые сроки существования", — сказал руководитель ведомства.

У 80% российского оборудования на МКС уже давно истекли гарантийные сроки эксплуатации.

По его словам, сегодня космические экипажи тратят больше времени на ремонт самой станции, чем на научные эксперименты.

По информации журналистов, строительство МКС началось в 1998 году. Изначально планировалось, что станция проработает 15 лет, то есть до 2013 года. Из этого следует, что станция уже более 10 лет работает сверх инженерных норм. Этот срок неоднократно продлевали — сначала до 2020 года, затем до 2024-го.

Как напоминают при этом российские СМИ, генконструктор по пилотируемым комплексам и системам РКК "Энергия" Владимир Соловьев еще в октябре 2022 года, прогнозировал "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года.

Напомним, 26 октября Фокус писал, что астронавты на МКС столкнулись с токсичной каплей в открытом космосе. Двое российских астронавтов занимались ликвидацией последствий аварии на модуле "Наука", произошедшей ранее в октябре.