Міжетнічна суперечка в Чикаго: 30 000 українців і мігрантів із Венесуели зустрічають дуже по-різному

Після російського вторгнення Чикаго прийняв понад 30 тисяч біженців з України, але це не вилилося в міграційну кризу, як було з уродженцями Венесуели, яких приїхало понад 11 тисяч.

Related video

У Чикаго (Іллінойс) триває наплив мігрантів. З минулого року чисельність переселенців значно зросла, зокрема, вихідців із Венесуели налічується понад 11 тис. осіб. Про це повідомляє ABC.

Основна їх частина осіла в міських притулках, 3 300 чекають на розміщення і змушені жити в поліційних дільницях.

Після російського вторгнення в Україну 2022 року місто також прийняло і понад 30 тис. біженців з України. Але приплив латиноамериканців та вихідців з України найбільше місто на Середньому Заході зустріло зовсім по-різному.

Український прапор та інші символи солідарності все ще помітні в околицях міста, хоча минув 21 місяць після початку повномасштабної війни.

Значна українська діаспора, яка і раніше жила в Чикаго, стала головною причиною, через яку місто змогло прийняти понад 30 тис. українських біженців, і це не вилилося в міграційну кризу, якщо порівнювати з тим становищем, у якому опинилися переселенці з Венесуели.

"У них тут родичі, у них тут сім'ї, друзі", — пояснив Френк Сандовал із Венесуельського альянсу штату Іллінойс.

За його словами, венесуельське ком'юніті Чикаго невелике — цього явно недостатньо, щоб прийняти понад 19 тис. мігрантів, які прибули за один тільки минулий рік.

"Венесуельці в іншому становищі, багато хто погано влаштований, щоб приймати своїх друзів", — додав він.

Крім того, журналісти зазначають, що біженці з України приїжджали зі спеціальним статусом федерального уряду, що багато що спрощує. Спеціальні урядові програми дають можливість одразу ж отримати дозвіл на роботу.

"Федеральний уряд розробив програми для біженців з України та Афганістану. Завдяки місцевим спонсорам і уряду вони отримують необхідний старт", — сказав Брендон Лі з Коаліції штату Іллінойс з прав іммігрантів і біженців.

Влада США надає тимчасовий захист венесуельцям, які прибули до 1 серпня. Ті, кому пощастить отримати цей статус, можуть розраховувати на дозвіл на роботу.

Нагадаємо, що навіть без статусу біженця було вирішено надати житло та мовні курси 2500 українцям у Японії.

Раніше Фокус у своєму матеріалі розбирався, як адаптуються за кордоном біженці з України та чи збираються повертатися.