Прорубаємо коридор силою: Білорусь пригрозила Литві через "економічну агресію"

Чиновник вважає, що заборона Литвою транзиту білоруських товарів негативно позначилася на економіці країни, проте поки що офіційний Мінськ не ризикує розв'язувати цю проблему силовими методами.

Related video

Перший заступник держсекретаря Ради безпеки Білорусі Павло Муравейко пригрозив Литві агресією через заборону транзиту вироблених у країні товарів. Таку заяву чиновник зробив під час виступу на семінарі в Мінміськвиконкомі, проінформував білоруський інтернет-портал "Зеркало".

За словами Муравейка, Білорусь має всі підстави для "прорубки коридору" для транзиту товарів через Литву. Він вказав, що Литва заборонила білоруським громадянам отримувати туристичні візи та закрила частину прикордонних переходів, що призвело до транспортного колапсу. Зокрема, було обмежено перевезення товарів через литовську територію в Росію та перевалку білоруських добрив у литовських портах. Ці обмеження, які були введені в лютому 2022 року, спричинили економічні проблеми в Білорусі.

"Із точки зору банальної логіки в нас є всі підстави, щоб прорубати життєво важливий для нас коридор силою зброї", — сказав Муравейко.

Чиновник додав, що Литва фактично заборонила Білорусі переміщувати свої товари через кордон, що вважається економічною агресією. Він додав, що в інших умовах такі дії Білорусі ніхто не засудив би. Але заявив, що Білорусь, імовірно, не ризикне "прорубати коридор" силою зброї. Він також визнав, що в країні існують економічні проблеми, пов'язані з постачанням запчастин, ресурсів і збутом продукції. Однак запевнив, що всі ці проблеми можна розв'язати і вони не призведуть до економічного колапсу.

Важливо

Польща запровадила нові санкції проти Білорусі: хто потрапив під обмеження

Муравейко також згадав про девальвацію білоруського рубля до іноземних валют, яка призвела до зростання цін. Однак він запевнив, що, згідно з міжнародною практикою, девальвація на рівні 10% є нормальним явищем, і економіка країни нормально функціонує. Він підкреслив, що Білорусь, попри проблеми, має досить непоганий вигляд.

Нагадаємо, світова спільнота продовжує посилювати санкційний тиск на Білорусь. На початку червня Велика Британія оголосила про розширення санкцій проти Білорусі у зв'язку з підтримкою, яку режим Олександра Лукашенка надає Росії.

А наприкінці лютого 2023 року лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що, попри міжнародні санкції, Республіка Білорусь спільно з РФ продовжує займатися розробкою різної зброї. Водночас, за словами білоруського лідера, електроніка для озброєння виробляється в республіці на базі радянського військово-промислового комплексу.