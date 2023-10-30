Під ударом санкцій: найбільша авіакомпанія РФ скоротила свою діяльність

Наразі Azur Air використовує тільки 14 літаків із 22, оскільки авіаперевізник літає тільки на американських літаках — Boeing 757 і Boeing 767, їхнє використання ускладнене через санкції.

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Одна з провідних авіакомпаній Росії Azur Air, що спеціалізується на проведенні чартерних авіарейсів, наразі експлуатує лише частину свого авіапарку. Це пов'язано з тим, що внаслідок накладення санкцій на країну, компанія не може використовувати 8 із 22 наявних у її володінні літаків. Використання авіалайнерів Boeing ускладнюється забороною на постачання запчастин і техобслуговування. Про це повідомляє avianews.com.

Наразі Azur Air використовує лише 14 із 22 наявних у них літаків, як оголосив заступник генерального директора компанії Андрій Муканін. Ця ситуація зумовлена тим, що авіаперевізник здійснює польоти винятково на американських повітряних суднах, таких як Boeing 757 і Boeing 767, і через накладені санкції вони стикаються з труднощами в експлуатації цих літаків, оскільки санкції забороняють офіційне обслуговування і постачання оригінальних запчастин для них.

З 14 літаків, що перебувають в експлуатації, 4 належать Azur Air, а 10 перебувають у лізингу в російських компаній. Однак, важливо зазначити, що 8 із 22 повітряних суден, які не використовуються, перебувають у власності зарубіжних компаній, що обмежує можливості російського авіаперевізника у використанні їх для виконання міжнародних рейсів.

Авіакомпанія планує викупити ці літаки, але проблеми з технічним обслуговуванням залишаться. Зараз в Azur Air ремонтують авіалайнери в аеропорту Внуково, а двигуни направили на ремонт до Ірану.

Основним партнером Azur Air є туроператор Anex Tour, який в Україні раніше співпрацював з авіакомпанією Azur Air Ukraine. У зв'язку з початком збройних конфліктів в Україні, український авіаперевізник тимчасово припинив свої польоти. Однак, навесні цього року, компанія повернулася в повітряний простір під новою назвою Skyline Express. Наразі авіакомпанія Skyline Express активно виконує рейси до Європи, забезпечуючи пасажирські перевезення на курорти.

Зазначимо, внаслідок вторгнення РФ в Україну компанія Boeing відмовилася обслуговувати літаки, які вона продала в Росію. Таким чином увесь парк авіалайнерів "Боїнг" — усі 131 шт.(станом на 2015 рік) — втратили можливість отримувати запчастини для ремонту та користуватися іншими сервісними послугами. Утім, незважаючи на санкції, деякі запчастини все ж з'являлися — завдяки "паралельному імпорту" через треті країни.