Підняли винищувачі: Японія висловила РФ протест через порушення повітряного простору

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У вівторок, 31 жовтня, міністерство оборони Японії офіційно заявило про вторгнення російського вертольота в повітряний простір країни. Про це заявили у відомстві країни, передає видання Kyodo News.

Згідно з інформацією від японського міністерства оборони, гелікоптер було виявлено в повітряному просторі над водами біля півострова Немуро на східній частині острова Хоккайдо приблизно о 12:44 за місцевим часом. У відповідь на це порушення повітряного простору Військово-повітряні сили Японії підняли винищувачі.

Японія висловила Росії рішучий протест через цей інцидент.

Нагадаємо, що літаки Королівський Військово-повітряних сил забезпечують охорону суден, які перевозять зерно з портів України для запобігання можливих атак з боку Росії.

Королівські військово-повітряні сили Великої Британії здійснили перехоплення двох російських бомбардувальників Ту-142. Інцидент стався в районі, близькому до Шотландії, на півночі Шетландських островів. Для проведення перехоплення були задіяні реактивні винищувачі Typhoon.

А американські винищувачі перехопили шість російських бойових літаків біля узбережжя Аляски, коли в штаті проходили великі багатонаціональні військові навчання під керівництвом США.