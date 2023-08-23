У зоні патрулювання НАТО: Британія перехопила бомбардувальники РФ біля Шотландії

За даними Міноборони Британії, літаки спостерігали за російськими бомбардувальниками, коли ті проходили в межах північної зони повітряного патрулювання НАТО.

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Королівські військово-повітряні сили Великої Британії здійснили перехоплення двох російських бомбардувальників Ту-142. Інцидент стався в районі, близькому до Шотландії, на півночі Шетландських островів. Для проведення перехоплення були задіяні реактивні винищувачі Typhoon. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії, передає AFP.

Інцидент із перехопленням двох російських бомбардувальників Ту-142 королівськими військово-повітряними силами Великої Британії стався вранці 21 серпня.

У заяві британського міністерства оборони зазначається, що британські військові літаки спостерігали за російськими бомбардувальниками, коли ті перебували в межах північної зони повітряного патрулювання НАТО. Ця ситуація сталась в ранкові години 21 серпня.

ВПС Британії відправили Typhoon з військового аеродрому Лоссімут, який розташований на північному сході Шотландії.

"Екіпажі в Лоссімуті постійно спостерігають за повітряним простором Сполученого Королівства і завжди готові миттєво вжити заходів, щоб гарантувати безпеку нашої країни", — заявив міністр Збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі.

У відомстві додали, що після виконання місії Typhoon повернулися на свою базу.

Нагадаємо, що 8 і 9 червня Військово-повітряні сили Великої Британії виявили поблизу повітряного простору НАТО російські літаки. На їх перехоплення одразу ж направили винищувачі Альянсу. Вранці 9 червня британським льотчикам знову довелося перехоплювати один Ан-12 і один Ан-72, які рухалися на південь від материкової Росії в Калінінградську область. Пізніше ще два Ту-22М і два Су-30 також летіли на південь від материкової Росії над Фінською затокою і Балтійським морем.

Крім того, американські винищувачі перехопили шість російських бойових літаків біля узбережжя Аляски 11 травня, коли в штаті проходили великі багатонаціональні військові навчання під керівництвом США.