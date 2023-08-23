В зоне патрулирования НАТО: Британия перехватила бомбардировщики РФ возле Шотландии

По данным Минобороны Британии, самолеты наблюдали за российскими бомбардировщиками, когда те проходили в пределах северной зоны воздушного патрулирования НАТО.

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Королевские военно-воздушные силы Великобритании произвели перехват двух российских бомбардировщиков Ту-142. Инцидент произошел в районе, близком к Шотландии, на севере Шетландских островов. Для проведения перехвата были задействованы реактивные истребители Typhoon. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании, передает AFP.

Инцидент с перехватом двух российских бомбардировщиков Ту-142 королевскими военно-воздушными силами Великобритании произошел утром 21 августа.

В заявлении британского министерства обороны отмечается, что британские военные самолеты наблюдали за российскими бомбардировщиками, когда те находились в пределах северной зоны воздушного патрулирования НАТО. Данная ситуация имела место в утренние часы 21 августа.

ВВС Британии отправили Typhoon с военного аэродрома Лоссимут, который расположен на северо-востоке Шотландии.

"Экипажи в Лоссимуте постоянно наблюдают за воздушным пространством Соединенного Королевства и всегда готовы мгновенно принять меры, чтобы обеспечить безопасность нашей страны", – заявил министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи.

В ведомстве добавили, что после выполнения миссии Typhoon вернулись на свою базу.

Напомним, что 8 и 9 июня Военно-воздушные силы Великобритании обнаружили вблизи воздушного пространства НАТО российские самолеты. На их перехват сразу же направили истребители Альянса. Утром 9 июня британским летчикам снова пришлось перехватывать один Ан-12 и один Ан-72, которые двигались к югу от материковой России в Калининградскую область. Позже еще два Ту-22М и два Су-30 также летели к югу от материковой России над Финским заливом и Балтийским морем.

Кроме того, американские истребители перехватили шесть российских боевых самолетов у побережья Аляски 11 мая, когда в штате проходили крупные многонациональные военные учения под руководством США.