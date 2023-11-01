"Гроші підуть на зброю для Росії": Медведєв пояснив націоналізацію Carlsberg та обізвав данців

У Кремлі задоволені тим, що іноземний бізнес приноситиме кошти для окупаційних військ. Данська пивоварна компанія Carlsberg назвала дії Росії рейдерством.

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Націоналізація Росією пивоварні Carlsberg допоможе наповнити російський бюджет та отримати кошти на виробництва зброї для війни проти України. Про це у Telegram повідомив заступник голови Ради безпеки і колишній президент Російської Федерації Дмитро Медведєв.

З його слів, російській державі вигідна ця процедура. Він розкритикував інші західні компанії, які залишили РФ.

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"Думали, їх не чіпатимуть. Ми вам — санкції, а українському режиму — зброю, але ви нашу власність не чіпайте або як мінімум дайте вигідно продати", – пояснив Медведєв.

Представник російської влади зазначив, що такі інвестиції працюватимуть тепер на Росію, наповнюючи її бюджет. Данців, які керували бізнесом, він назвав "безглуздими".

"Міцний бюджет — допомога фронту", – заявив Дмитро Медведєв.

Націоналізація бізнесу Carlsberg в Росії

У липні РФ взяла під контроль вісім пивоварень данської групи та 8400 їхніх працівників після згоди данської пивоварні Carlsberg продати частину бізнесу неназваному покупцю. У пивоварні розповіли, що залишаються власниками компанії "Балтика", але фактично її не контролюють. Керівництво Carlsberg визначило дії РФ як націоналізацію та висловило сподівання домогтись продажу бізнесу. Генеральний директор компанії Кеєс Т'Хар назвав цей випадок безпрецедентним.

Нагадаємо, 25 жовтня Медведєв закликав Чехію піти на поступки через Крим. За словами колишнього російського президента, якщо в Європі хочуть справедливості, потрібно нібито повернути деякі території назад Німеччині. Зокрема він закликав відновити Судетську область.