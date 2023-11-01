"Деньги пойдут на оружие для России": Медведев объяснил национализацию Carlsberg и обозвал датчан

В Кремле довольны тем, что иностранный бизнес будет приносить средства для оккупационных войск. Датская пивоваренная компания Carlsberg назвала действия России рейдерством.

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Национализация Россией пивоварни Carlsberg поможет наполнить российский бюджет и получить средства на производство оружия для войны против Украины. Об этом в Telegram сообщил заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев.

По его словам, российскому государству выгодна эта процедура. Он раскритиковал другие западные компании, которые покинули РФ.

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"Думали, их не будут трогать. Мы вам — санкции, а украинскому режиму — оружие, но вы нашу собственность не трогайте или как минимум дайте выгодно продать", — пояснил Медведев.

Представитель российских властей отметил, что такие инвестиции будут работать теперь на Россию, наполняя ее бюджет. Датчан, которые руководили бизнесом, он назвал "бессмысленными".

"Крепкий бюджет — помощь фронту", — заявил Дмитрий Медведев.

Национализация бизнеса Carlsberg в России

В июле РФ взяла под контроль восемь пивоварен датской группы и 8400 их работников после согласия датской пивоварни Carlsberg продать часть бизнеса неназванному покупателю. В пивоварне рассказали, что остаются владельцами компании "Балтика", но фактически ее не контролируют. Руководство Carlsberg определило действия РФ как национализацию и выразило надежду добиться продажи бизнеса. Генеральный директор компании Кейс Т'Хар назвал этот случай беспрецедентным.

Напомним, 25 октября Медведев призвал Чехию пойти на уступки из-за Крыма. По словам бывшего российского президента, если в Европе хотят справедливости, нужно якобы вернуть некоторые территории обратно Германии. В частности он призвал восстановить Судетскую область.