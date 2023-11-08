"Безвідповідальні дії": Лавров звинуватив Захід у світовій енергетичній кризі

На думку глави МЗС РФ Сергія Лаврова, колективний Захід чинить тиск на інші країни, які економічно не готові до переходу не зелену енергетику.

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Захід у провокуванні криз на світовому ринку нафти і газу через прискорений перехід на зелену енергетику і тиск на інші країни, щоб вони наслідували його приклад. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Насправді причинами негативних явищ в енергетичному секторі стали безвідповідальні дії колективного Заходу, коли він вирішив нав'язати зелений перехід собі та іншим країнам, які економічно просто не готові до цього", — заявив Лавров.

За словами глави російського МЗС, бойкотування Заходом російських енергоносіїв у відповідь на війну в Україні "завдало серйозного удару по глобальній енергетичній безпеці".

Лавров стверджує, що такі кроки стали причиною розриву історичних ланцюжків поставок, що формують собівартість. Крім того, виникли витрати при перерозподілі світових енергетичних потоків, транзакціях і організації логістики.

За словами Лаврова, вибух російського газопроводу "Північний потік" минулого року позбавив Європу дешевого газу і зробив її залежною від дорогого імпорту зі США. Міністр додав, що західні країни "зробили серйозну помилку", відмовившись від російських енергоносіїв.

Унаслідок запровадження західних санкцій на російські енергоносії, російський "Газпром" втратив більшу частину своїх європейських ринків і був змушений збільшити продажі нафти за зниженими цінами до Китаю та Індії.

Нагадаємо, Лавров поскаржився на санкції і зажадав пустити його в Північну Македонію. В офіційному листі російського глави МЗС до колеги зі Скоп'є зазначено, що він не може бути присутнім на засіданні ОБСЄ через закритий повітряний простір. Минулого року, коли зустріч проходила в Польщі, він так і не зміг туди прилетіти.

Раніше Фокус писав, що за словами Лаврова, НАТО "надірветься" контролювати всю планету. Глава російської дипломатії вважає, що Північноатлантичний альянс запустив по всьому світу "свої щупальця", проте всім нав'язувати свою гегемонію НАТО не зможе, тому що "часи вже не ті".