Кадиров обурився, що чеченські діти починають думати російською мовою

Очільник Чечні наголосив, що у покоління, яке не розмовляє і не думає чеченською мовою, немає майбутнього.

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Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров на фіналі республіканського мовного конкурсу "Нохчийн меттан говзанча" заявив, що звільнить тих чиновників, чиї діти не знають чеченської мови. Про це повідомляє "Чечня Сегодня"

Кадиров наголосив, що працює над популяризацією чеченської мови.

"Бує, що діти представників моєї команди не часто знають чеченську мову. Таких чиновників я почну звільняти з команди", — сказав глава Чечні.

За словами Кадирова, у дитячих садках та школах діти вивчають російську мову, а батьки часто заохочують їх до цього.

"Діти починають навіть думати російською мовою. У покоління, яке не розмовляє і не думає чеченською мовою, немає майбутнього", — заявив глава регіону.

Кадиров вважає чеченську "вимираючою мовою"

Ще у листопаді 2022 року Рамзан Кадиров заявив, що чеченська мова входить до групи "вимираючих мов", і це "велика трагедія", з якою влада республіки не може миритися, повідомляє "Кавказский узел".

"Треба ставити лялькові вистави чеченською мовою, знімати мультфільми, тобто використовувати всі можливості, щоб зберегти мову і дати їй розвиток. У сім'ях також основною мовою спілкування має стати рідна мова. Це вкрай важливо. Інакше ми остаточно втратимо найцінніше для нас — мову та культуру нашого народу", — заявив він.

Нагадаємо, глава Карачаєво-Черкесії Рашид Темрезов нагородив сина Кадирова, 15-річного Адама, найвищою державною відзнакою КЧР — орденом "За заслуги перед Карачаєво-Черкеською Республікою".

Раніше 15-річному синові Рамзана Кадирова Адаму дали звання героя Чечні.

Про Кадирова-молодшого в суспільстві заговорили нещодавно, після того, як він прийшов до СІЗО і там побив підозрюваного у публічному спаленні Корану уродженця України Микиту Журавля.