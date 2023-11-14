В РФ чоловік і жінка намагалися спалити військкомат, жбурнувши пляшки віскі та кефіру

За даними журналістів, пенсіонер нібито діяв за вказівкою "українського куратора", з яким він спілкувався у месенджері WhatsApp. Обом затриманим загрожує до 20 років позбавлення волі.

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У Росії в Подольську двічі за добу місцеві жителі намагалися спалити військкомат. Про це повідомляє російське видання SHOT.

Так, в один день спочатку приблизно о 21:30 до комісаріату на проспекті Леніна підійшла жінка та жбурнула у вікно будівлі пляшку 12-річного віскі "Macallan" із невідомою сумішшю. Загоряння не сталося, пляшка лише вибила вікно.

53-річну Марію К. затримали на місці.

Друга спроба сталася за кілька годин, приблизно о 0:20. Цього разу коктейлем Молотова у пляшках з-під кефіру військкомат атакував 66-річний Олександр Ч., раніше засуджений за крадіжку. Його також затримали майже одразу, оскільки будівлю вже пильнували правоохоронці.

З'ясувалося, що пенсіонер діяв за вказівкою "куратора з України", який надсилав росіянину інструкції через WhatsApp. Внаслідок підпалу спалахнула віконна рама, її зміг швидко загасити сторож.

Наразі з обома паліями працюють слідчі. Кожному загрожує до 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у РФ розпочалася нова хвиля прихованої мобілізації. У соцмережах оприлюднили документи

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