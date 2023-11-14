В РФ чоловік і жінка намагалися спалити військкомат, жбурнувши пляшки віскі та кефіру
За даними журналістів, пенсіонер нібито діяв за вказівкою "українського куратора", з яким він спілкувався у месенджері WhatsApp. Обом затриманим загрожує до 20 років позбавлення волі.
У Росії в Подольську двічі за добу місцеві жителі намагалися спалити військкомат. Про це повідомляє російське видання SHOT.
Так, в один день спочатку приблизно о 21:30 до комісаріату на проспекті Леніна підійшла жінка та жбурнула у вікно будівлі пляшку 12-річного віскі "Macallan" із невідомою сумішшю. Загоряння не сталося, пляшка лише вибила вікно.
53-річну Марію К. затримали на місці.
Друга спроба сталася за кілька годин, приблизно о 0:20. Цього разу коктейлем Молотова у пляшках з-під кефіру військкомат атакував 66-річний Олександр Ч., раніше засуджений за крадіжку. Його також затримали майже одразу, оскільки будівлю вже пильнували правоохоронці.
З'ясувалося, що пенсіонер діяв за вказівкою "куратора з України", який надсилав росіянину інструкції через WhatsApp. Внаслідок підпалу спалахнула віконна рама, її зміг швидко загасити сторож.
Наразі з обома паліями працюють слідчі. Кожному загрожує до 20 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у РФ розпочалася нова хвиля прихованої мобілізації. У соцмережах оприлюднили документи
Раніше повідомлялося, що у Львові перехожі "відбивали" людину у працівників ТЦК. В установі вже відреагували, пообіцявши провести перевірку.