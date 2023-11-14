В РФ мужчина и женщина пытались сжечь военкомат, бросив бутылки виски и кефира

По данным журналистов, пенсионер якобы действовал по указанию "украинского куратора", с которым он общался в мессенджере WhatsApp. Обоим задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

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В России в Подольске дважды за сутки местные жители пытались сжечь военкомат. Об этом сообщает российское издание SHOT.

Так, в один день сначала около 21:30 к комиссариату на проспекте Ленина подошла женщина и бросила в окно здания бутылку 12-летнего виски "Macallan" с неизвестной смесью. Возгорания не произошло, бутылка лишь выбила окно.

53-летнюю Марию К. задержали на месте.

Вторая попытка произошла через несколько часов, около 0:20. На этот раз коктейлем Молотова в бутылках из-под кефира военкомат атаковал 66-летний Александр Ч., ранее судимый за кражу. Его также задержали почти сразу, поскольку здание уже охраняли правоохранители.

Выяснилось, что пенсионер действовал по указанию "куратора из Украины", который присылал россиянину инструкции через WhatsApp. В результате поджога вспыхнула оконная рама, ее смог быстро потушить сторож.

На данный момент с обоими поджигателями работают следователи. Каждому грозит до 20 лет лишения свободы.

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