"Немає місця терористам": РФ уперше не потрапила до Виконавчої ради ЮНЕСКО, — Єрмак

Глава ОП зазначив, що Росія неодноразово обстрілювала українські міста, історичні будівлі, об'єкти з охоронної зони ЮНЕСКО

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Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) вперше не обрала РФ до складу Виконавчої ради. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у себе в Telegram.

"Це дуже важливо. Росія неодноразово обстрілювала українські міста, історичні будівлі, об'єкти з охоронної зони ЮНЕСКО", — заявив Єрмак.

Він написав також, що в цивілізованому світі немає місця для терористів.

Також відреагував і президент України Володимир Зеленський. У себе в X (раніше Twitter) він написав, що російським терористам не місце на чолі важливих інтернаціональних організацій. Міжнародна роль Росії буде тільки слабшати.

"Уперше в історії Росію було виключено з Виконавчої ради ЮНЕСКО. Епоха російського впливу закінчилася, і це правильно: російським терористам не місце на чолі важливих інтернаціональних організацій. Міжнародна роль Росії буде тільки слабшати", — написав глава держави.

Що таке Виконавча рада ЮНЕСКО

Виконавча рада є керівним органом ЮНЕСКО між сесіями Генеральної конференції, яка визначає основні напрями діяльності організації. Вона готує роботу конференції та здійснює нагляд за реалізацією конкретних рішень, визначає методи та форми практичної діяльності організації. Основні обов'язки визначено в Статуті ЮНЕСКО.

Нагадаємо, що 10 листопада стало відомо, що Росію вперше не обрали до складу Міжнародного суду ООН. Суддя Європейського суду з прав людини Микола Гнатовський заявив, що від регіону Східної Європи суддею Міжнародного Суду ООН було обрано ексглаву МЗС Румунії Богдана Ауреску, а отже, у "Мировому Суді" в Гаазі вперше не буде російського судді.