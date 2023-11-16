"Чудовий сигнал світу": у Зеленського прокоментували зустріч Байдена та Сі

На думку радника глави ОП Михайла Подоляка, зустріч лідерів США та Китаю означає новий глобальний порядок та стабільність.

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Зустріч президентів США та Китаю є хорошим сигналом для світу та викликає обережний оптимізм. Про це написав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у своєму Telegram.

"Це чудовий сигнал світу: діалог замість конфронтації, новий глобальний порядок, обов’язковість правил, стабільність і передбачуваність", — йдеться у повідомленні.

Також Подоляк написав, що Росію вилучили з переліку країн, які впливають на глобальні процеси. На його думку, інструментом зовнішньої політики для РФ є руйнація, хаос та насильство. Також він наголосив на огидній репутації Росії, об яку не можна бруднитися.

Зустріч Лідерів США та Китаю: що відомо

Лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден вперше за рік провели зустріч. На ній президенти домовилися, зокрема, про відновлення співпраці у військовому секторі. За словами американського президента переговорили були продуктивними.

Президент Китаю також повідомив, що вони готові бути партнером та другом для США. Він зазначив, що між двома країнами потрібно дотримуватися принципів мирного співіснування та співпраці. Зокрема, на зустрічі обговорили співпрацю у різних сферах, а саме: освіти, науки та технологій, правоохоронних органів, економіки та штучного інтелекту. Також КНР запросить до себе на навчання 50 американських підлітків "для розширення обмінів між народами" протягом наступних 5-ти років.

Також у ЗМІ розповіли подробиці лімузина, на якому китайський лідер пересувався по США. Так, це унікальна захищена модель, яка може витримувати вибухи невеликих бомб.