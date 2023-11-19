Майже 2 млн євро: капелюх Наполеона Бонапарта продано на аукціоні в Парижі

Аукціонний дім Osenat заявив, що капелюх має бездоганне походження і залишався впродовж усього XIX століття в родині палацового інтенданта Наполеона.

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Капелюх, що належав французькому імператору Наполеону Бонапарту, було продано на паризькому аукціоні за 1,9 мільйона євро. Про це повідомляє BBC.

Стартова ціна дворогого капелюха з чорного бобрового фетру становила від 600 000 до 800 000 євро. Людина, яка купила капелюх, побажала зберегти анонімність.

Історики кажуть, що капелюх був частиною іміджу Наполеона. А особливе носіння цього головного убору (паралельно лінії плечей), відмінне від прийнятого в той час, робило Наполеона впізнаваним на полі бою.

За підрахунками істориків, протягом життя у французького імператора було приблизно 120 дворогих капелюхів. Але на сьогодні вважається, що залишилося тільки 20 примірників, багато з яких перебувають у приватних колекціях.

Капелюх було виставлено на аукціон разом з іншими реліквіями наполеонівської епохи, зібраними промисловцем, який помер минулого року.

За словами аукціоністів, для фахівців проданий капелюх — "справжній Святий Ґрааль".

Аукціоністи заявили, що цей капелюх має бездоганне походження і залишався впродовж усього ХІХ століття в родині палацового інтенданта Наполеона.

На капелюсі, виставленому на продаж аукціонним домом Osenat у Фонтенбло, є кокарда, яку Наполеон прикріпив до свого капелюха 1815 року, під час переходу через Середземне море із заслання на Ельбі на Антіб, де він ненадовго повернувся до влади.

Капелюх Наполеона Бонапарта продано на аукціоні в Парижі

Серед інших проданих предметів — срібна тарілка, вкрадена з карети Наполеона після його поразки під Ватерлоо 1815 року, а також дерев'яний туалетний столик із бритвами, срібною зубною щіткою, ножицями та іншими предметами, що належав йому.

Нагадаємо, ще один капелюх Наполеона було виставлено на аукціон 2021 року. Вважається, що цей головний убір легендарний полководець носив під час війни проти Росії 1807 року.

Раніше Фокус писав, що капелюх Наполеона, в якому він програв битву під Ватерлоо, продали на аукціоні De Baecque в Ліоні в 2018 році. Капелюх продано в 7 разів дорожче, ніж очікувалося.