Розбився об хвилеріз: знайдено зниклий під час шторму турецький корабель

За повідомленням влади, сильні шторми в Туреччині забрали життя дев'яти осіб. 11 осіб досі вважаються зниклими безвісти після того, як у Чорному морі затонув вантажний корабель.

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Унаслідок сильних штормів і повеней по всій Туреччині загинули дев'ять осіб, повідомили офіційні особи в понеділок, зокрема один моряк, який загинув, коли вантажне судно затонуло біля чорноморського узбережжя Туреччини. Ще одинадцять членів екіпажу вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє видання Toronto Star.

Судно Kafkametler під турецьким прапором затонуло в неділю після удару об хвилеріз біля гавані біля міста Ереглі, приблизно за 200 кілометрів на схід від Стамбула. Міністр транспорту та інфраструктури Абдулкадир Уралоглу повідомив, що судно, яке прямувало до західного турецького порту Ізмір, кілька разів ударилося об хвилеріз, перш ніж пішло на дно.

Пошуково-рятувальна операція була затримана на кілька годин через негоду. У понеділок, 20 листопада, після того як вщух шторм, рятувальники виявили тіло корабельного кухаря, повідомив Уралоглу.

Також повідомляється, що щонайменше три людини загинули внаслідок урагану в місті Ереглі. Ще п'ятеро людей загинули в південно-східних провінціях Діярбакир і Батман після того, як їх змило паводковими водами, спричиненими зливами, повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая. Серед жертв були літня жінка і троє її онуків. Близько 50 осіб дістали травми різного ступеня тяжкості.

Міністр юстиції Йилмаз Тунч заявив, що через повінь і ризик затоплення нижніх поверхів будівель владі довелося перевести ув'язнених із в'язниці Ереглі до прилеглих пенітенціарних установ.

У сусідній Болгарії ураганний вітер, проливний дощ і сніг забрали в неділю життя двох людей і порушили електропостачання. Влада оголосила надзвичайний стан у чорноморському місті Варна.

Нагадаємо, суховантаж Pallada, який йшов з Одеси до Туреччини, через шторм сів на мілину і розламався навпіл біля берегів Туреччини. Усі 13 членів екіпажу були благополучно врятовані.

Раніше Фокус писав, що судно, яке прямувало з Росії до Туреччини, зникло безвісти разом з екіпажем. На борту судна був вантаж феросплавів, закуплених у Росії. Зв'язок із судном зник у неділю вранці.