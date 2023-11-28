"Єрмак — зелений кардинал Києва": Politico опублікувало список найвпливовіших людей Європи

За версією видання, глава Офісу президента України отримав своє прізвисько через звичку відвідувати фотосесії у військових костюмах кольору хакі, які популяризував Зеленський.

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Американське видання Politico представило список 28 найвпливовіших особистостей року, до якого увійшов глава Офісу президента України Андрій Єрмак, якого в деяких колах називають "зеленим кардиналом Києва".

Список розділений на три категорії: "Діячі", "Руйнівники" і "Мрійники", по дев'ять осіб у кожній.

Імена переможців у кожній категорії поки що не розкриті, їх мають оголосити ввечері під час церемонії. Андрій Єрмак посів четверте місце в категорії "Діячі".

У списку немає самого президента Володимира Зеленського, але його ім'я може з'явитися в одній із категорій повідомляє BBC. Переможців у кожній категорії обіцяють оголосити сьогодні ввечері.

До категорії "Діячі" також увійшли президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (друге місце), французький президент Емманюель Макрон (третє місце), а також президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (п'яте місце) та інші високопоставлені політики.

Роль Єрмака за версією Politico

Видання стверджує, що Єрмака отримав прізвисько "зеленого кардинала Києва" в деяких колах. Його впливовість зростає в період складних викликів для України, як-от ведення війни та просування країни на світовій арені.

"Це тому, що Єрмак є головою офісу президента України Володимира Зеленського, ... а також тому, що він має звичку відвідувати фотосесії у військових костюмах кольору хакі, які популяризував його бос", — ідеться в публікації.

За версією видання, одним із ключових досягнень Єрмака є участь у переговорах із Китаєм у Саудівській Аравії та розширення антиросійських санкцій у рамках Міжнародної робочої групи. Також наголошується, що Єрмак представляє Україну на міжнародній арені, зустрічаючись із високопоставленими чиновниками та укладаючи угоди, що зазвичай вважається компетенцією президента.

У статті наголошується, що Єрмаку вдається залишатися в колі близьких соратників президента Зеленського, попри деякі скандали і корупційні звинувачення щодо його брата і заступника.

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Видання підкреслює, що Єрмак відіграє ключову роль в українській політиці і фактично керує урядом, надаючи можливість президенту зберегти свій міжнародний імідж.

Хто увійшов до списків впливових людей

До категорії "Руйнівники" увійшли:

Карлес Пучдемон, іспанський політик, колишній президент уряду Каталонії;

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини;

Анналена Бербок, глава МЗС Німеччини;

Манфред Вебер, депутат Європарламенту, президент "Європейської народної партії";

Том Ван Грікен, член Ради Європи;

Йовіта Нелюпшене, посол ЄС у США;

Бідзіна Іванішвілі, бізнесмен, колишній прем'єр Грузії;

Бйорн Хекке, дидер ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

"Мрійники" року:

Олексій Навальний, ув'язнений російський опозиціонер;

Жеральд Дарманен, глава МЗС Франції;

Роберта Мецола, голова Європейського парламенту;

Мері Лу Макдональд, лідер опозиції нижньої палати парламенту Ірландії;

Петр Павел, президент Чехії;

Томас Бах, 9-й президент Міжнародного олімпійського комітету;

Найджел Фарадж, британський політик, з 22 березня 2019 року лідер Партії Brexit;

Дженніфер Ермосо, іспанська футболістка.

Коли оголосять імена переможців

Зазначимо, Імена переможців у кожній із категорій оголосять під час онлайн-церемонії, які відбудеться 28 листопада о 22:00 за Києвом. Також буде оголошено ім'я найвпливовішої людини на континенті за версією Politico.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у серпні 2023 року увійшов у топ уподобань громадян Сполучених Штатів Америки, за якими вони стежать, за підсумками опитування соціологічної компанії Gallup. Обійшла главу держави лише одна людина.