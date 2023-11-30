У Румунії мікроавтобус з американськими військовими потрапив в аварію: є постраждалі

За даними правоохоронних органів, водій мікроавтобуса втратив контроль над напрямком руху, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся за межі проїжджої частини.

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У четвер, 30 листопада, на кільцевій дорозі міста Каракал перекинувся мікроавтобус із сімома американськими військовослужбовцями, які перебували на базі Девеселу. П'ятеро з них дістали поранення. Про це повідомляє агентство Digi 24.

Повідомляється, що постраждалих військовослужбовців було транспортовано до муніципальної лікарні міста з метою надання їм медичної допомоги.

П'ятеро людей постраждали в середу внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на об'їзній дорозі Каракала. В інциденті брав участь пасажирський мікроавтобус, який перекинувся.

Поліція припускає, що водій мікроавтобуса втратив контроль над напрямком руху, що призвело до перевороту транспортного засобу за межами проїжджої частини.

Повідомляється, що водія перевірили на алкотестері, результат негативний.

Поліція склала документи, що підтверджують факт події, відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, що в Києві затримали 20-річну дівчину, яка п'яною скоїла смертельну ДТП у Голосіївському районі міста. Вона влетіла в інше авто. 40-річний водій та його 39-річний пасажир загинули від отриманих травм.

Раніше повідомлялося, що в Полтавській області на трасі Київ-Харків через сильний туман зіткнулося 10 автомобілів. Повідомлялося, що один водій унаслідок аварії загинув.