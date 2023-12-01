"Було б лицемірно": президенти Литви, Латвії та Польщі відмовилися від фото з Лукашенком у Дубаї

Литовський лідер Ґітанас Науседа підкреслив, що режим Олександра Лукашенка "сприяє руйнуванню майбутнього світу і разом із Росією несе відповідальність за те, що відбувається в Україні – від загибелі людей до катастрофічного впливу на довкілля".

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Президенти Литви, Латвії та Польщі відмовилися від спільної фотографії на Конференції ООН з питань зміни клімату COP28 в Дубаї через присутність глави Білорусі Олександра Лукашенка. Про це у пʼятницю, 1 грудня, повідомляє LRT, посилаючись на заяву очільника Литви Ґітанаса Науседи.

"Було б лицемірно стояти пліч-о-пліч з лідером країни, яка стала плацдармом для російської агресії проти України", – заявив Науседа.

Литовський лідер підкреслив, що режим Лукашенка "сприяє руйнуванню майбутнього світу і разом із Росією несе відповідальність за те, що відбувається в Україні – від загибелі людей до катастрофічного впливу на довкілля".

До "бойкоту" Науседи приєдналися й президент Латвії Едгарс Рінкевичс та глава Польщі Анджей Дуда.

Лукашенко — "не частина сімʼї": деталі

Водночас на спільній світлині поруч білоруським диктатором стоїть президент Туреччини Реджеп Ердоган та глава Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса.

"Це називається "сімейне фото". Лукашенко не є частиною сім'ї, до якої ми хочемо належати", — наголосив Науседа.

Нагадаємо, раніше Sky News повідомили, що представники країн Балтії вирішили продемонструвати солідарність з Україною і теж оголосити про бойкот зустрічі ОБСЄ через участь у ній голови МЗС РФ Сергія Лаврова.

8 листопада Лавров поскаржився на санкції й закликав пустити його в Північну Македонію.

Також повідомлялося, що голова МЗС РФ назвав НАТО пережитком минулого. Альянс, за його словами, намагається контролювати всю планету, але "надірветься".