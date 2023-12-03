"Процедура обрусіння": в Держдумі РФ розмірковують про податки на бездітність

Ініціатор податку уточнив, що всередині запропонованої концепції існують важливі нюанси. Тут йдеться не лише про безпосереднє народження дітей, а й про процедуру "обрусіння", формування народу через міграційні потоки.

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Член Комітету Держдуми Росії з бюджету та податків Євген Федоров запропонував запровадити в РФ податок на бездітність. Про це він сказав у коментарі "Говорить Москва".

Депутат вважає, що сьогодні Росії необхідна доктрина "ідентичності через російську багатонаціональність".

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"Сам собою податок на бездітність, як він був у Радянському Союзі, — це було непогано, але в тій концепції, яка була в Радянському Союзі. Нам треба розуміти під демографією не лише народження дітей, а й у принципі процедуру обрусіння, тобто формування народу через міграційні потоки, природно російські, і через збільшення чисельності населення, приріст за всіма параметрами, а не тільки через механізм народження дитини", — вважає Федоров.

Він зауважив, що в РФ треба стимулювати і народження дітей, зокрема через материнський капітал.

"Чи треба запроваджувати податок для цього? Якщо грошей не вистачатиме для цих проектів, треба. Якщо грошей вистачатиме без цього, то не треба. Це не покарання – це спосіб вирішення проблеми", — Федоров.

Довідково: Податок на бездітність існував у СРСР як "Податок на холостяків, одиноких і малосімейних громадян" з листопада 1941 року на підставі Указів Президії Верховної Ради СРСР від 21 листопада 1941 р. Плата державі була скасована у 1990-х роках.

Нагадаємо, що народжуваність в Україні сягнула найнижчого рівня за весь період незалежності і стала найгіршою у світі. Кількість народжень у січні-червні 2023 року на 28% нижча, ніж за аналогічний період довоєнного 2021-го.