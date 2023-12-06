"Але не в перший день": Трамп пообіцяв не бути диктатором у разі перемоги на виборах

За словами експрезидента США Дональда Трампа, після того, як він знову обійме президентську посаду, він закриє південний кордон із Мексикою і розширить буріння нафтових свердловин.

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Колишній президент США Дональд Трамп запевняє, що в разі свого повторного обрання на пост глави Білого дому він не поводитиметься як диктатор. Однак, за його словами, є певні винятки. Про це повідомляє Reuters.

На передачі на телеканалі Fox News в Айові, під час якої Дональд Трамп виступав, він заявив, що в разі повторного обрання в президенти він обіцяє не поводитися як диктатор, за винятком "першого дня", який він планує використати для закриття південного кордону з Мексикою і розширення видобутку нафти через буріння нових свердловин.

Згідно з даними видання, Дональд Трамп, націлений на можливий другий термін у Білому домі, часто висловлює обіцянки "відплати" щодо своїх політичних опонентів. Серед основних цілей виокремлюють чинного президента США Джо Байдена, прокурорів, які висували йому звинувачення у злочинах, а також Міністерство юстиції.

Після завершення заходу, керівниця виборчої кампанії Байдена Джулі Чавес Родрігес заявила: "Дональд Трамп говорив нам, що саме він робитиме, якщо його переоберуть, і сьогодні ввечері він сказав, що стане диктатором у перший же день. Американці повинні йому вірити".

Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що Суддя американського штату Мічиган ухвалив рішення, що 45-й президент США Дональд Трамп може залишитися в первинних бюлетенях штату президентських виборів-2024.

Раніше, 6 листопада, у ЗМІ повідомили, що експрезидент США Дональд Трамп уже визначився з тим, кого він планує притягнути до суду в разі його перемоги у виборах 2024 року. Зокрема йшлося про колишніх чиновників із його адміністрації.