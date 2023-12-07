У Польщі за підозрою в корупції заарештували колишнього заступника міністра енергетики

За інформацією місцевих ЗМІ, фігурант отримав хабар у розмірі близько 40 тисяч євро. У межах справи також затримали підприємця.

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Польське Центральне бюро по боротьбі з корупцією заарештувало колишнього заступника міністра енергетики і колишнього сенатора Адама Г., відповідального за управління гірничодобувною промисловістю, за звинуваченням у корупційних діяннях. Про це повідомило польське видання TVN 24.

Адам Г., екс-член правлячої партії "Право і справедливість", який обіймав посаду депутата і сенатора, наразі перебуває під арештом за рішенням суду. За інформацією журналістів, обвинувачення стосуються отримання хабара у великому розмірі.

Видання Wzborcza уточнило, що йдеться про хабар у розмірі 170 тисяч злотих (майже 40 тисяч євро).

Представник CBA Роберт Сосик зазначив, що у справі також затримали підприємця Ярослава К.

"Прокурор Сілезького відділу Департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури в Катовіце пред'явив Адаму Г. обвинувачення в одержанні у зв'язку з виконанням службових обов'язків неправомірної вигоди на суму понад 170 000 злотих, підбурюванні та пособництві у видачі фіктивних рахунків-фактур із ПДВ, а також у використанні документа, який засвідчує неправдиві дані", — повідомив Сосік.

Другому підозрюваному пред'явлено обвинувачення в пособництві до отримання незаконної матеріальної вигоди. У разі доведеності цих злочинів, йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Суд задовольнив клопотання прокуратури і постановив узяти Адама Г. під варту строком на три місяці.

Нагадаємо, раніше в Держдепартаменті зазначали, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року США надали Україні безпекової допомоги на 43,2 мільярда доларів, 2,9 мільярда доларів гуманітарної допомоги та 20,5 мільярда доларів бюджетної підтримки через механізми Світового банку.

Крім того, Фокус писав, що США призначать спецпредставника з питань відновлення економіки України.

На початку вересня Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги Вашингтона на понад 1 мільярд доларів.