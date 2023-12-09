Страйк перевізників: угорці 11 грудня почнуть блокувати кордон з Україною

Вимоги угорських перевізників ті ж самі, що й у поляків – повернення до системи ліцензування українських перевізників, що працюють в ЄС.

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Угорські перевізники з понеділка, 11 грудня, приєднаються до своїх польських колег щодо блокади західного кордону України. Вони вимагатимуть скасування "транспортного безвізу" для українців. Про це 8 грудня повідомила Асоціація угорських підрядників автоперевезень MKFE.

"Автоперевізники вимагають негайного перегляду угоди та відновлення ліцензійних квот на україно-угорські перевезення, а також ефективного та інтенсивного офіційного контролю за українськими перевізниками", — йдеться в заяві.

Як саме виглядатиме ця демонстрація, прямо не уточнюється, але сказано, що угорці діятимуть "подібно до того, як це робили польські та словацькі водії вантажівок останніми тижнями".

В Асоціації зазначили, що поліція дозволила проведення акції протесту на кордоні. Угорські перевізники розпочнуть "демонстрацію" на своєму боці кордону недалеко від прикордонного пропускного пункту "Захонь-Чоп".

Такими діями угорські перевізники хочуть привернути увагу Єврокомісії та уряду своєї країни до серйозних, на їхню думку, наслідків угоди між ЄС, Україною та Молдовою, яка частково лібералізує автомобільні перевезення.

"18 грудня Європейський Союз та Україна знову сяде за стіл переговорів. Ми сподіваємося, що замість нинішнього жорсткого неприйняття у переговорах можна буде внести зміни і що надмірне регулювання угоди між ЄС та Україною прийме сприятливіший напрямок для угорських перевізників", — зазначають перевізники Угорщини.

Крім того, 9 грудня повідомлялося, що євродепутати звернулися із заявою до президента Польщі із закликом вжити заходів, щодо блокування польськими водіями вантажівок прикордонних переходів на українсько-польському кордоні.