Путін заявив про випуск до 2030 року тисячі літаків: ЗМІ пояснили, чому це малоймовірно

За словами російського журналіста Рустема Адагамова, випустити 150-170 літаків на рік російська авіапромисловість не в змозі. Не вистачає виробничих потужностей.

Related video

У четвер, 14 грудня, на щорічній пресконференції президент РФ Володимир Путін заявив, що до 2030 року в Росії планується випустити понад тисячу літаків. Про це повідомляє "РИА Новости".

Водночас російський журналіст Рустем Адагамов засумнівався в цьому і нагадав, що за поточний рік у РФ було випущено два серійні пасажирські літаки: один SSJ-100 у лютому, ще один — у червні.

"Випускати 150-170 літаків на рік російська авіапромисловість не може взагалі ніяк. Немає ні літаків, ні виробничих потужностей для їхнього виробництва", — йдеться в публікації.

За інформацією кількох російських видань, протягом осені у РФ поламалося стільки літаків, скільки раніше ламалося протягом року. Тільки за 11 місяців 2023 року було "0,67 тис. випадків", повідомила пресслужба Росавіації.

Згідно з відомостями західних видань, випадки ламання російських літаків за рік зросли втричі. Пояснюється це тим, що запроваджені санкції не дають змоги постачати у РФ запчастини та технічну підтримку.

Нагадаємо, що 11 грудня в Москві здійснив вимушену посадку пасажирський літак, який, окрім 104 пасажирів і 5 членів екіпажу, перевозив на борту 19 кг радіоактивного матеріалу.

Також повідомлялося, що у РФ під час зльоту загорівся вантажний літак Ту-204. За словами журналістів, пілот лайнера, судячи з усього, скидав паливо перед тим, як піти на посадку, через що слідом розтягнулася довга яскраво-помаранчева смуга полум'я.