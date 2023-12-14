Путин заявил о выпуске к 2030 году тысячи самолетов: СМИ объяснили, почему это маловероятно

По словам российского журналистам Рустема Адагамова, выпустить 150-170 самолетов в год российская авиапромышленность не в состоянии. Не хватает производственных мощностей.

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В четверг, 14 декабря, на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2030 году в России планируется выпустить более тысячи самолетов. Об этом сообщает "РИА Новости".

Вместе с тем российский журналист Рустем Адагамов усомнился в этом и напомнил, что за текущий год в РФ были выпущены два серийных пассажирских самолета: один SSJ-100 в феврале, еще один — в июне.

"Выпускать 150-170 самолетов в год российская авиапромышленность не может вообще никак. Нет ни самолетов, ни производственных мощностей для их производства", — говорится в публикации.

По информации нескольких российских изданий, в течение осени в РФ поломалось столько самолетов, сколько прежде ломалось в течение года. Только за 11 месяцев 2023 года было "0,67 тыс. случаев" поломок, сообщила пресс-служба Росавиации.

Согласно сведениям западных изданий, поломки российских самолетов за год возросли втрое. Объясняется это тем, что введенные санкции не позволяют поставлять в РФ запчасти и техническую поддержку.

Напомним, что 11 декабря в Москве совершил вынужденную посадку пассажирский самолет, который, кроме 104 пассажиров и 5 членов экипажа, перевозил на борту 19 кг радиоактивного материала.

Также сообщалось, что в РФ при взлете загорелся грузовой самолет Ту-204. По словам журналистов, пилот лайнера, судя по всему, сбрасывал топливо перед тем как пойти на посадку — из-за чего следом растянулась длинная ярко-оранжевая полоса пламени.